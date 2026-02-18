Hace cinco años y un día, Colo Colo enfrentó a Universidad de Concepción con la presión de toda una historia encima. El Cacique se jugó la permanencia y zafó de lo que pudo ser su primer descenso.

Ese 17 de febrero de 2021, los albos dirigidos por Gustavo Quinteros derrotaron al Campanil por 1-0, con gol de Pablo Solari. Colo Colo evitó manchar su historia de manera angustiante y mantenerse entre los equipos a nivel mundial que jamás han bajado de la máxima categoría.

Quinteros había llegado a mitad de temporada para salvar al Cacique y, pese a sufrir de más y hasta el último suspiro, logró concretar la importante misión.

En diálogo con Radio ADN, Quinteros se emocionó: “recordar esa fecha, donde nos tocó dirigir uno de los partidos más importantes en la historia de Colo Colo, es emocionante todavía. Teníamos una responsabilidad enorme, creo, el mayor título en la historia del club“.

Quinteros logró que Colo Colo no se derrumbara

“Imagínate si no hubiésemos ganado ese partido, cómo se hubiera derrumbado la historia de este enorme club. Asumimos una responsabilidad muy grande cuando fuimos, en pandemia, en autos desde Argentina. Junto con mi cuerpo técnico asumimos la responsabilidad de salvar a ese gigante que es Colo Colo”, agregó.

El gol de Solari que evitó una mancha que hubiese sido histórica, pero que finalmente salvó a Colo Colo del descenso.

Quinteros expone que “lo recuerdo con mucho cariño y emoción, por haber logrado algo muy importante para toda la gente de Colo Colo, junto con los jugadores de ese momento“.

“En esta fecha tan importante para la historia del club, les quiero mandar un mensaje de agradecimiento a toda la hinchada, que todavía me brinda su cariño y que, en un momento, cuando el equipo jugaba muy bien después de salvarnos, coreaba mi nombre en el estadio. Agradecido eternamente, los llevaré siempre en mi corazón”, sentenció el DT argentino y nacionalizado boliviano.

Gracias a ese triunfo, Colo Colo pudo mantenerse en Primera División para el 2021y evitar lo que asomaba como un histórico primer descenso. El Cacique estuvo muy cerca de la Primera B, pero finalmente mantuvo su historia eterna en Primera A.

