Gustavo Quinteros conversó en profundidad en Argentina. El técnico habló de variados temas y se sinceró sobre el fuerte interés que tuvo en fichar a Vicente Pizarro.

Quinteros prepara el 2026 al mando de Independiente, club al que llegó durante el año pasado. Ahora tiene la oportunidad de realizar la pretemporada y armar su propio plantel en el Rojo. En ese plan tenía considerado al volante formado en Colo Colo.

Quinteros buscó a Vicho Pizarro

Vicente Pizarro fue una de las grandes figuras de los Albos en la última temporada, lo que hizo que Rosario Central lo comprara. Gustavo Quinteros se alegra por este salto en la carrera del jugador y reveló que el también lo quería para Independiente.

“Muy bueno, nosotros en un momento estuvimos interesados en él (Vicente Pizarro) también“, indicó Quinteros a TNT Sports. El DT explicó que la barrera para contratar al jugador fue el dinero, ya que ellos buscaban un préstamo, mientras Colo Colo quería vender.

“En ese momento todavía no se había vendido ningún volante y después llegó otro volante. Independiente en este momento iba a incorporar a jugadores a préstamo, entonces como al Vicho había que comprarlo, era más complicada la situación“, explicó el DT de el Rojo. Los Canallas pagaron cerca de 1,5 millones de dólares por el Vicho.

Gustavo Quinteros es un testigo privilegiado del desarrollo de Vicente Pizarro. El volante de 23 años debutó durante su ciclo en Colo Colo, en el 2021 y juntos ganaron cuatro títulos: dos Copa Chile, la Supercopa y la Liga de Primera en 2022. A la distancia el técnico mira con orgullo su evolución.

“Ha crecido muchísimo, cuando empezó en las inferiores jugaba mucho de pívot, volante central, distribuyendo el balón, después le agregó llegada al área, jugó como interior, fue creciendo, empezó a jugar más de interior, ha crecido y le ha agregado a sus condiciones de que se adapta a cualquier esquema de juego. Ojalá le vaya muy bien, es un chico muy humilde desde el trabajo, profesional y educado”, cerró.