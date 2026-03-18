Una de las peticiones que hizo Humberto Suazo cuando asumió como director técnico de San Luis de Quillota fue la contratación de un atacante con el que había compartido en Monterrey. Un espigado centrodelantero de 33 años que mide un metro y 92 centímetros.

Se trata de Luis Guillermo Madrigal, quien debutó ante Deportes Copiapó en la Copa Chile. Luego estuvo tres partidos sin ir citado en los Canarios. Pero ya son dos juegos en que el DT sanantonino le dio minutos consecutivamente: en la paridad ante Rangers de Talca.

Y en otra igualdad, un 2-2 ante el León de Atacama. Madrigal contestó el llamado de RedGol para hablar de su estadía en Chile. “Contento, lo conozco bastante bien. Me tocó compartir cancha con él. Ahora está dirigiendo y nos lleva por buen camino”, dijo el ariete. Un trotamundos del fútbol.

Jugó en el Panachaiki de Grecia. Y en el Sporting FC de Costa Rica. También en el FAS de El Salvador. El Salamanca de España también lo tuvo en sus filas. “He estado un poco fuera de México los últimos años”, reconoció Madrigal, quien explicó su motivación para probar suerte fuera.

Madrigal junto a Chupete Suazo en Monterrey, donde jugaron juntos en 27 encuentros, según Transfermarkt.

“Me he dedicado a buscar otros lados porque en México ya no existe el ascenso. Eso me abrió la cabeza para salir”, expuso el espigado centrodelantero nacido en Sinaloa. Un futbolista de mucha experiencia en equipos trascendentes, como el Chivas de Guadalajara y los Rayados de Monterrey. Tiene razón: los cupos en la primera división azteca se compran, como hizo el Mazatlán con el Morelia.

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¿Cómo es ser dirigido por Chupete Suazo? Como jugador era bravo…

Es igual de bravo: exigente, un tipo que le gusta competir y ganar. Eso saca lo mejor de los jugadores. Más a nosotros los delanteros. Nos da consejos, nos ayuda con ciertos movimientos y maneras de pegarle al balón.

Madrigal en acción ante los Canarios vs Rangers de Talca en el estadio Iván Azócar Bernales.

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Guillermo Madrigal, de admirar y a Chupete Suazo en Monterrey a jugar en San Luis de Quillota

Madrigal se sumó a la crítica que hizo el Chupete Suazo, a quien admiraba cuando hacía sus primeros pasos profesionales en Monterrey, sobre la Primera B. Por la necesidad del VAR. “Nos han pasado factura en los dos partidos”, aseguró el mexicano.

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“Lamentablemente nos metieron un gol con la mano que nos empata el partido. Y en el otro, nos marcan un penal inexistente. Teníamos uno a favor, con una mano clarísima. Tampoco lo marcaron. Nos termina afectando en los resultados”, reclamó el azteca.

Se refiere entre otras cosas al tanto que Leandro Benegas en el empate de Curicó Unido en el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández. “Pero la idea siempre es sumar. Poco a poco vamos encontrando la mejor versión del equipo para sacar de a tres puntos”, dijo el Memo.

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“Estamos ahí en la parte baja, no nos gusta. Nos sentimos incómodos, pero también está todo muy apretado. Ganando nos podemos meter en sexto o séptimo lugar”, anticipó Madrigal sobre el siguiente desafío: la visita del cuadro quillotano de Deportes Temuco el 22 de marzo.

¿Cómo se te ha dado la vida en Quillota?

Soy una persona sencilla, comparto mucho con mi esposa y mis hijas. Estando juntos somos felices. Buscamos el lado bueno de todo y sí, es verdad que es un lugar pequeño, pero es bonito. Es cerca de Santiago, cerca de Viña del Mar. Eso ayuda también. A veces si se puede, claro, vamos a la playa.

Mides 1,92.. ¿nunca te dio por hacer otro deporte?

Sí, era bueno para todos los deportes: básquet, béisbol, tenis, ahora que anda de moda el pádel también. En mis inicios, como todo niño, jugaba de todo. Pero más béisbol. De donde soy, es un deporte fuerte. Soy de Sinaloa, donde salen muchos beisbolistas. Es muy particular que la mayoría de los niños sepan jugarlo.

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Madrigal, un fanático del tenis que admira a Ronaldo y Zidane

Luis Guillermo Madrigal se reconoce como un seguidor del tenis. “Novak Djokovic me encanta, lo que ha hecho ha sido espectacular. El tipo es un líder, totalmente líder desde su cabeza”, destacó del experimentado serbio que se ha codeado en la élite con Roger Federer y Rafael Nadal.

¿Tienes ídolos en el fútbol?

Por mis características y la posición que juego, Ronaldo. El Fenómeno me cantaba. Y Zinedine Zidane, también me gustaba mucho. Un tipo con mucha clase para jugar al fútbol.

Ronaldo y Zinedine Zidane festejan junto a Robinho y David Beckham en el Real Madrid. (Denis Doyle/Getty Images).

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¿Y mexicano?

Hugo Sánchez puede ser el máximo referente, ser penta pichichi con el Real Madrid es una vara muy alta para un mexicano. Es un referente, pero es de hace muchos años. Tampoco creas que lo vi tanto. A (Jared) Borgetti era uno que miraba mucho, el tipo salió a Europa. Y como salí de Monterrey, estaba en las básicas y todo eso, el Chupete Suazo era la máxima figura de delantero. Lo veíamos. Después me tocó compartir con él, un tipazo de persona.

Hugo Sánchez en acción en un clásico de España entre Real Madrid y Barcelona. (Getty Images).

Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

San Luis de Quillota se ubica en el 14° puesto de la tabla de posiciones en la Primera B al cabo de cuatro fechas.

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