Esteban Andrada es el arquero que surgió en la lista de refuerzos de Colo Colo por expresa petición de Fernando Ortiz. El Tano sabe que el arco es una de las cuestiones que tiene temas por resolver. Por ejemplo, la continuidad de Brayan Cortés, quien tiene casi seguro su futuro en México.

El mercado de fichajes tiene al Indio casi como seguro refuerzo del Puebla en México tras su préstamo a Peñarol, que decidió no activar la opción de compra por el meta iquiqueño. En ese contexto, está por verse si Fernando de Paul seguirá como titular indiscutido el año entrante.

Al parecer, para Ortiz, no es seguro que eso ocurra. Por eso sugirió a Andrada como incorporación. Un portero que jugó en Boca Juniors. Y que jugó casi 60 partidos bajo la tutela del entrenador que fue confirmado en la banca del Cacique a pesar de que el equipo quedó fuera de la Copa Sudamericana con dos derrotas consecutivas.

Esteban Andrada en el Monterrey de México. Hoy juega en Zaragoza de España y lo quiere Colo Colo. (Alex Grimm/Getty Images).

Pues bien, Andrada es el portero titular del Zaragoza de España. Desde septiembre de este año, el trasandino está en La Liga 2 de aquel país, donde el pasado fin de semana tuvo una acción que casi generó una polémica. Una suerte de fallo repentino de la vista.

Fue en el partido ante el Burgos que terminó igualado 1-1. Corrían 42 minutos y el cuadro local vencía a los aragoneses con gol de David González en una jornada de muchísimo frío. Andrada, quien había dejado una buena tapada en los 6 minutos, se disponía a reanudar el juego con un saque largo.

Publicidad

Publicidad

No le importó tener cerca a Fer Niño, quien se interpuso claramente en el camino del golero que desea Ortiz en Colo Colo. Andrada siguió con lo suyo e hizo el ademán para sacar. Literalmente le dio lo mismo la presencia del “9” rival y realizó el tiro largo. Se llevó por delante al ariete.

ver también Por un nuevo arquero: el primer cruce entre Daniel Morón y Fernando Ortiz en Colo Colo

Esteban Andrada provoca y se gana una amarilla en Zaragoza mientras Colo Colo lo quiere de refuerzo

Esteban Andrada figura en la lista de posibles refuerzos para Colo Colo, pero mientras eso ocurre está enfocado en el Real Zaragoza, que consiguió un empate in extremis en la visita al Burgos. El ex portero de Lanús provocó la amonestación para Fer Niño en ese despeje bloqueado.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Aunque en los 65 minutos, el árbitro le mostró la amarilla a Andrada. El remate de Sinan Bakis, el turco, Zaragoza amarró un 1-1 que le sirve como envión anímico, pues todavía sigue en puestos de descenso directo. Quizás eso sea un impulso para que el arquero argentino recale en Pedrero.

O no, quién sabe. Por el momento, los albos sólo contabilizan a Matías Fernandez Cordero como incorporación confirmada. También anunciaron que no llegará Francisco Salinas desde Coquimbo Unido. Y que sí se quedará Jeyson Rojas tras haber permanecido a préstamo un año en Deportes La Serena.

ver también Se aplaza todo: futuro de Alan Saldivia frena el mercado de fichajes de Colo Colo para el 2026

Revisa el compacto del partido entre el Zaragoza y el Burgos en la Liga 2

Publicidad

Publicidad

Así va el Zaragoza en la tabla de posiciones de La Liga 2 25-26

El Real Zaragoza está en la zona roja de La Liga 25-26 al cabo de 19 partidos. Eso sí, todavía queda mucho: son 42 fechas en este certamen.