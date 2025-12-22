El mercado de fichajes para el 2026 tiene a Colo Colo dando que hablar. El Cacique está teniendo varios movimientos de cara a la próxima temporada y uno de los puestos está generando tensión entre Fernando Ortiz y Daniel Morón: el arco.

Si bien volvió tras terminar su préstamo en Peñarol, Brayan Cortés quiere partir otra vez y está a detalles de irse a México. Esta situación tiene inquieto al Tano, quien quiere un nuevo arquero para meterle presión a Fernando De Paul, algo con lo que están de acuerdo pero apuntando a lados distintos.

El entrenador quiere a un viejo conocido, pero el director deportivo piensa a futuro con otro nombre. Una situación que ha generado el primer cruce entre ambos y que, por ahora, parece no tener un punto de acuerdo.

Fernando Ortiz y Daniel Morón ponen en tensión a Colo Colo por el arco

El arco de Colo Colo está generando el primero cruce del mercado de fichajes para el 2026. Fernando Ortiz y Daniel Morón tiene una visión distinta respecto al futuro del puesto en el Cacique, ya que piensan en nombres totalmente distintos.

Jaime Vargas y Esteban Andrada son los arqueros que mira Colo Colo. Foto: Photosport/Getty Images.

Jaime Vargas parecía ir en camino al Estadio Monumental, pero en las últimas horas apareció Esteban Andrada, al que el Tano dirigió en Monterrey. De la juventud del chileno a la trayectoria del argentino, los dos tienen un perfil opuesto a lo que quieren en el Eterno Campeón.

El periodista Edson Figueroa destapó el tema en su canal de YouTube este domingo. “Morón quiere un arquero joven de proyección y ahí está Vargas. Lo tengo confirmado, Colo Colo lo está siguiendo. Por su parte, Ortiz es de la idea de ir a buscar a un arquero de experiencia como Esteban Andrada“.

De hecho, el reportero remarcó que con el argentino “ya hubo un llamado. Un sondeo, no una oferta. Y en esa respuesta dijo que le encantaría venir, el deseo está. Esas oportunidades para el momento de Colo Colo hay que tomarla“.

“Después hay que negociar, pero si tuviera la opción de tomarla ahora por el momento del arco de Colo Colo, lo traigo por su experiencia y liderazgo“, complementó.

Por ahora la teleserie no tiene solución y dependerá de lo que pase con Brayan Cortés. El Indio está negociando su salida a México, pero por ahora no hay un acuerdo que permita avanzar.

Colo Colo quiere un nuevo arquero, pero su director deportivo piensa en uno joven mientras el técnico en uno de experiencia. Jaime Vargas y Esteban Andrada esperan por lo que pase para saber si finalmente estarán en el Estadio Monumental en el 2026.

¿Cuáles fueron los números de Esteban Andrada en la temporada 2025/26?

Esteban Andrada interesa en Colo Colo luego de haber disputado un total de 10 partidos oficiales con el Real Zaragoza en la temporada 2025/26. En ellos dejó su arco en cero en 2 ocasiones y recibió 16 goles en los 900 minutos que acumula dentro de la cancha.

