Universidad de Chile será parte de la Copa Sudamericana 2026, torneo que esta jornada definió su fixture confirmado para las primeras fases de la competencia internacional.

En ese sentido, la U fue emparejada para jugar un partido único contra Palestino, donde el que gane pasará a la fase de los grupos del torneo, por lo que será un durísimo choque.

La Conmebol definió esta jornada el fixture para esos encuentros, donde la U quedó agendada contra los árabes para el miércoles 4 de marzo, a las 21.30 horas.

Restaba por conocer el escenario, donde ya fue confirmado que se llevará a cabo en el Estadio Nacional y sin público, por el castigo vigente que hay contra los azules de parte de Conmebol.

Los azules chocarán en partido único que se jugará en el Estadio Nacional. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Cobresal lleva su duelo contra Audax Italiano a Calama

El partido de Universidad de Chile contra Palestino no fue el único que llamará la atención del fútbol chileno en la Copa Sudamericana 2026, porque hay otra llave que tendrá mucha emoción.

En ella Cobresal recibirá al Audax Italiano, en la misma modalidad de partido único, el martes 3 de marzo, a las 21.30 horas, pero acá la novedad es que no será en el estadio El Cobre de El Salvador.

Por orden de Conmebol, el duelo se disputará en el estadio Zorros del Desierto de la ciudad de Calama, algo que Cobresal ya ha hecho en anteriores torneos internacionales.

Revisa el detalle:

