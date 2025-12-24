Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

Calendario listo 2026: La ANFP publica el inicio de la Liga de Primera y todas sus competencias

La ANFP definió el calendario inicial de la temporada 2026, con fechas clave para el arranque de los torneos del fútbol nacional.

Por Franco Abatte

Sigue a Redgol en Google!
El fútbol chileno arranca de manera oficial con la Supercopa entre el 21 y 25 de enero.
El fútbol chileno arranca de manera oficial con la Supercopa entre el 21 y 25 de enero.

Cada vez falta menos para el inicio de 2026 y, con ello, el comienzo de una nueva temporada del fútbol chileno, un año que llegará cargado de novedades. La principal es que, por primera vez, se disputará la Copa de la Liga, nuevo torneo creado por la ANFP como parte del acuerdo firmado con TNT Sports.

En ese contexto, la ANFP elaboró un calendario con todas las fechas de inicio de las distintas competencias del fútbol nacional, el cual fue publicado por La Tercera. En él se detalla, además, una suspensión del torneo por el Mundial 2026, la mencionada Copa de la Liga, la Copa Chile y el renovado formato Final Four de la Supercopa.

Las fechas de comienzo del fútbol chileno 2026

Como principal novedad, se dio a conocer que la temporada 2026 tendrá una duración de 12 meses, comenzando el 19 de enero y concluyendo el 13 de diciembre.

El certamen encargado de dar inicio al año futbolístico será la Supercopa, que estrenará su nuevo formato de cuatro equipos; con semifinales y final a disputarse el 19 y el 25 de enero en Viña del Mar. Los cruces serán Coquimbo Unido vs. Deportes Limache y Huachipato contra Universidad Católica.

Posteriormente, la Primera División comenzará la semana del 26 de enero, mientras que el Ascenso lo hará el 16 de febrero. Ambos torneos mantendrán el formato actual.

Otra de las novedades es la Copa Chile, certamen que también se disputará a lo largo de todo el año. Su fase de grupos arrancará entre el 26 de enero y el 8 de febrero, inicialmente con la participación de los equipos del Ascenso. Luego, el 15 de junio, se dará inicio a la fase de grupos con los clubes de Primera División.

Publicidad

¿Y la Copa de la Liga? El calendario suma esta nueva competencia para los 16 equipos de Primera División, que estarán divididos en cuatro grupos. El torneo se desarrollará entre el 16 de marzo y el 19 de julio, con un formato que contempla fase de grupos, semifinales y final, coincidiendo parcialmente con el Mundial FIFA 2026.

Fechas oficiales del fútbol chileno 2026:

CompetenciaFechas
Primera División26 de enero – 6 de diciembre
Primera B (Fase regular)16 de febrero – 1 de noviembre
Primera B (Liguilla)2 de noviembre – 29 de noviembre
Copa Chile (Fase de Grupos Ascenso)26 de enero – 8 de febrero
Copa Chile (Fase de Grupos)15 de junio – 30 de agosto
Copa Chile (Fases finales)21 de septiembre – 1 de noviembre
Supercopa19 de enero – 25 de enero
Copa de la Liga (Fase de grupos)16 de marzo – 7 de junio
Copa de la Liga (Fases finales)6 de junio – 19 de junio
Definición Chile 4 a la Copa Libertadores13 de diciembre
Lee también
Héroe de Huachipato renueva con la usina
Chile

Héroe de Huachipato renueva con la usina

Las fechas para el regreso del fútbol chileno en la temporada 2026
Chile

Las fechas para el regreso del fútbol chileno en la temporada 2026

La Serena no olvida el 8-1 y se burla sin filtro de Limache por Copa Chile
Chile

La Serena no olvida el 8-1 y se burla sin filtro de Limache por Copa Chile

Cortés se queda en Colo Colo por su alto sueldo: "En ninguna parte..."
Colo Colo

Cortés se queda en Colo Colo por su alto sueldo: "En ninguna parte..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo