Calendario listo 2026: La ANFP publica el inicio de la Liga de Primera y todas sus competencias

Cada vez falta menos para el inicio de 2026 y, con ello, el comienzo de una nueva temporada del fútbol chileno, un año que llegará cargado de novedades. La principal es que, por primera vez, se disputará la Copa de la Liga, nuevo torneo creado por la ANFP como parte del acuerdo firmado con TNT Sports.

En ese contexto, la ANFP elaboró un calendario con todas las fechas de inicio de las distintas competencias del fútbol nacional, el cual fue publicado por La Tercera. En él se detalla, además, una suspensión del torneo por el Mundial 2026, la mencionada Copa de la Liga, la Copa Chile y el renovado formato Final Four de la Supercopa.

Las fechas de comienzo del fútbol chileno 2026

Como principal novedad, se dio a conocer que la temporada 2026 tendrá una duración de 12 meses, comenzando el 19 de enero y concluyendo el 13 de diciembre.

El certamen encargado de dar inicio al año futbolístico será la Supercopa, que estrenará su nuevo formato de cuatro equipos; con semifinales y final a disputarse el 19 y el 25 de enero en Viña del Mar. Los cruces serán Coquimbo Unido vs. Deportes Limache y Huachipato contra Universidad Católica.

Posteriormente, la Primera División comenzará la semana del 26 de enero, mientras que el Ascenso lo hará el 16 de febrero. Ambos torneos mantendrán el formato actual.

Otra de las novedades es la Copa Chile, certamen que también se disputará a lo largo de todo el año. Su fase de grupos arrancará entre el 26 de enero y el 8 de febrero, inicialmente con la participación de los equipos del Ascenso. Luego, el 15 de junio, se dará inicio a la fase de grupos con los clubes de Primera División.

¿Y la Copa de la Liga? El calendario suma esta nueva competencia para los 16 equipos de Primera División, que estarán divididos en cuatro grupos. El torneo se desarrollará entre el 16 de marzo y el 19 de julio, con un formato que contempla fase de grupos, semifinales y final, coincidiendo parcialmente con el Mundial FIFA 2026.

Fechas oficiales del fútbol chileno 2026: