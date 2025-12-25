Marc André ter Stegen debe ser de los muchos que solo quiere que acabe el 2025. El arquero vive una pesadilla que lo obligaría a dejar Barcelona y pasar a Girona.

El alemán supo ser uno de los mejores arqueros del mundo bajo los tres palos culés, donde tuvo una fuerte disputa por el puesto con Claudio Bravo. En los blaugranas, logró consolidarse, aunque siempre tenía como cuota pendiente la selección de su país.

En los germanos, no podía encontrar su lugar debido a la titularidad indiscutida de Manuel Neuer, uno de los mejores porteros de la historia. Claro que el meta de Bayern Múnich decidió retirarse del seleccionado tras la Eurocopa del 2024, por lo que parecía que al fin Ter Stegen recibiría los guantes, pero no.

Ter Stegen quiere jugar el Mundial sí o sí

Resulta que cuando era el momento del formado en Borussia M’gladbach de brillar, lo atacaron las lesiones. No solo perdió su puesto en Barcelona con Joan García, sino que también corre peligro su titularidad con Alemania en la próxima Copa del Mundo de 2026.

“Da igual si sigue en Barcelona o en otro sitio, al final tiene que jugar. Y luego todos nos alegraremos por él si, después de muchos años como portero de nivel mundial a la sombra de Manuel Neuer, tiene la oportunidad de estar bajo palos en un Mundial“, explicó Rudi Völler, director deportivo de la selección alemana, a Kicker.

Ante la desesperación por no perder su gran oportunidad de ser estelar en una cita planetaria, Ter Stegen podría partir al humilde Girona en el mercado de invierno para tener minutos y mantener su lugar en la selección alemana. Una decisión sorpresiva debido a su currículum.

Girona está en zona de descenso en La Liga de España. De hecho, la temporada pasada evitaron la caída de categoría por un punto. Incluso, el arquero alemán tendría que bajarse el sueldo para poder ajustarse a la realidad económica de un equipo que está muy lejos de ser de élite en Europa.

Ter Stegen solo ha jugado 1 partido en la actual temporada. Imagen: Getty

Marc André ter Stegen tiene claro que desea ser titular en la Copa del Mundo del 2026 y a los 33 años, puede ser su última oportunidad de brillar en un torneo de esta envergadura. El viejo rival de Claudio Bravo tendrá que tomar una decisión radical.

