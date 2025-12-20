Arquero, el puesto más mal pagado del fútbol. No porque no se viertan millones de dólares sobre figuras con los guantes puestos, sino porque un error se paga muchas veces con el odio general de la afición, la crítica del periodismo y las malas caras de los compañeros.

Y si hay uno que ha sido puesto en la cima del rendimiento arqueril mundial, ese ha sido Emiliano Martínez. El Dibu es considerado, sobre todo por los argentinos, como el mejor del mundo. Sin embargo, esta temporada se despidió del Aston Villa y nadie se lo quiso llevar. Y tuvo que volver, con los guantes entre las piernas.

Pero, no son las peores noticias para el trasandino. Un especialista en aserruchar el piso se acerca al Aston Villa y tiene todas las chances de relegar al “mejor arquero del mundo” a la banca. Ya lo hizo en alguna ocasión con Claudio Bravo. ¡Auch!

ver también Mister Chip dice lo que todos piensan del Dibu Martínez: “Es un humazo”

Llega competencia tremenda para el Dibu

No por ser nacionalista u odioso se va a negar la tremenda figura de Emi Martinez. El Dibu fue un pilar fundamental en la obtención del último Mundial por parte de Argentina. Sin embargo, algunos creen que hay un trecho enorme entre eso y catalogarlo como el mejor de la orbe.

Una prueba de fuego se viene para los defensores, precisamente, del portero trasandino. Es que Marc André Ter Stegen, portero alemán que le robó el puesto a Claudio Bravo en el Barcelona, estaría rondando la órbita del Aston Villa. De llegar, puede sentar al Dibu en la banca.

Si eso pasara, los acérrimos detractores del portero de la Argentina campeona del mundo tendrían un argumento a su favor. Otros, mientras tanto, rezan porque el alemán no toque suelo inglés, porque, es sabido, que equipo donde va, equipo en el que sabe bien aserruchar el piso. Para usar la herramienta, ni se quita los guantes.

Publicidad

Publicidad

Ter Stegen otra vez por la titularidad de un portero de renombre | Getty Images

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Premier League 2025/2026?