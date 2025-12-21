Todo buen hincha de la Universidad de Chile, de más de veinte años de edad, recuerda la noche del 14 de diciembre de 2011. Aquella jornada terminó siendo histórica para el Romántico Viajero, que elevó la Copa Sudamericana tras derrotar por 3-0 a la Liga de Quito.

Uno de los que estuvo presente en ese entonces fue Sebastián Leyton, el volante de corte que actualmente milita en Rangers de Talca. Con apenas 18 años, el curicano no sumó minutos en la Copa Sudamericana, pero sí dejó ciertas anécdotas para el futuro.

En este caso, en conversación con la periodista Marcelina Leyton, el ex jugador de la Universidad de Chile soltó una anécdota jugosa sobre la campaña de aquella histórica proeza.

La sabrosa historia de Sebastián Leyton

“Yo ocupé la 10 de la U en la Copa Sudamericana, pero eso nadie lo sabe, porque no tuve la posibilidad de jugar en cancha con la 10. Sí estuve citado en un par de partidos en el Estadio Nacional“, partió diciendo Sebastián Leyton, enfatizando en la historia detrás de ese dorsal.

“Cuando debuté en la U ocupaba la 26, pero en la Copa Sudamericana se podía usar hasta el número 25. Los únicos números disponibles eran el 10 y el 11. Yo quise ocupar el número 10 porque, cuando se fue el Matador, les fue súper mal a los que usaron el 11 en esos tiempos“, agregó.

Leyton ha pasado por varios equipos, entre ellos la Unión Española | Photosport

“Obvio que la 10 tiene un peso, pero yo la ocupé porque era el número que quedaba, y yo era juvenil. Atesoro con mucho cariño esa camiseta… Creo que nadie sabe que yo tenía la 10 en ese entonces”, cerró el actual jugador de Rangers de Talca.

