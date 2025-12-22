Todo listo. A la espera de su respectiva oficialización, Francisco Meneghini será el nuevo entrenador de Universidad de Chile para la temporada 2026, luego de votación unánime del directorio de Azul Azul, para reemplazar a Gustavo Álvarez.

Luego que este lunes se confirmara su salida definitiva de O’Higgins, la opción del argentino de 37 años se impuso a la del portugués Renato Paivay el uruguayo Marcelo Méndez. Sólo restan formalidades para su presentación.

Sin embargo, “Paqui” Meneghini ya trabaja en la conformación del plantel de la U para el 2026. Según reveló el periodista Cristopher Antúnez en el portal Bolavip, el nuevo técnico le hizo su primera exigencia a Azul Azul: un refuerzo bombástico.

La primera exigencia de “Paqui” Meneghini en la U

“El joven entrenador tendrá mucho trabajo, y su primer objetivo es vencer a Palestino para acceder a la Copa Sudamericana, y por eso ya tiene un nombre para el arco azul“, fue lo primero que escribió el experimentado reportero azul.

En esa línea, Antúnez detonó la bomba. “Se trata del ex seleccionado nacional y un hombre que hizo una gran carrera en Racing Club, hablamos de Gabriel Arias, el que llegará a la U para pelear el puesto con Gabriel Castellón“, afirmó.

Cabe señalar que el ex Unión La Calera fue dirigido por Meneghini en este club, y que acaba de finalizar su largo vínculo con la Academia, por lo que es una opción accesible para las arcas de Azul Azul, al ser agente libre.

Los números de Gabriel Arias en Racing

Desde su llegada al cuadro de Avellaneda, en julio del 2018, hasta su salida en diciembre de 2025, el arquero disputó un total de 254 encuentros con 22.722 minutos en cancha, en los que recibió 246 goles en contra y entregó su valla invicta en 101 ocasiones.

En seis años y medio en Racing, Gabriel Arias conquistó un título de Primera División (2018-19), dos Trofeos de Campeones (2018-19, 2022), una Supercopa Internacional (2023), Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

