Son horas clave la que vive Universidad de Chile pensando en su nuevo entrenador. En el Bulla esperan que por estos días quede resuelta la salida de Gustavo Álvarez, algo clave para la contratación del estratega de cara al 2026.

El portugués Renato Paiva y el argentino Francisco “Paqui” Meneghini son los principales candidatos para el cargo, aunque siempre hay espacio para algún tapado.

Y es que de la mano de Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul, hay un tercer nombre bastante desconocido que también compite por ser el flamante nuevo DT de la U.

El tercera candidato a la banca de Universidad de Chile

De acuerdo a información entregada por La Tercera, el plan C de los azules para el puesto de entrenador es el uruguayo Marcelo Méndez, DT que viene de dirigir al Montevideo City Torque de su país en el segundo semestre.

Con 44 años en el cuerpo, el DT tiene como sistema predilecto el 4-3-3 y apenas cuenta con una Copa Uruguay en sus logros como entrenador. En su carrera ha dirigido en el país charrúa al Progreso, Danubio, Liverpool, Defensor Sporting y el mencionado Montevideo City Torque.

El uruguayo Marcelo Méndez se metió en la pelea por ser el nuevo DT de Universidad de Chile. | Foto: Archivo.

Además, en México estuvo en el Atlético San Luis y en Argentina en Gimnasia y Esgrima La Plata, donde no le fue bien en la primera mitad de este año que se nos va.

¿Y cómo se metió en esta pelea? Pues por su gran campaña en Montevideo City, donde en el segundo semestre pasó de luchar por el descenso a clasificar a la Copa Sudamericana tras ocho triunfos, tres empates y cuatro derrotas.

Por último, se menciona que su buena adaptación a lo que pase en el mercado, como la salida de algún jugador, no le genera mayores problemas. Ahí ya se genera un cambio respecto a Álvarez, quien se va justamente con las discrepancias con la dirigencia en esta materia.

