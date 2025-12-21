En los últimos años, cada vez que uno de los clubes grandes del país ha buscado técnico, el nombre de Jaime García ha aparecido en la mesa. El DT ha tenido destacadas campañas y cuando equipos como Colo Colo, la U de Chile y Universidad Católica han salido al mercado, se le ha instalado como opción.

Luego de coronarse como campeón de la Copa Chile con Huachipato, el entrenador había dejado en duda su futuro. En las últimas horas se confirmó su continuidad al mando de los Acereros, aunque sigue con la espina clavada de dar el salto.

De hecho, aún cuando renovó con los Siderúrgicos, el estratega sorprendió al avisar que se siente totalmente preparado para ir a uno de los grandes del fútbol chileno. Esto, justo cuando el Bulla, que ya ha hecho varios negocios con su actual club, busca un DT ante la inminente salida de Gustavo Álvarez.

Jaime García se ilusiona con dar el salto a un grande mientras la U busca técnico

Para Jaime García, el sueño de llegar a un grande sigue ahí. El técnico de Huachipato habló con LUN sobre su presente y fue consultado por su relación con los representantes, a los que tiene alejados de su vida.

Jaime García no baja los brazos para llegar a un grande. ¿Será la U? Foto: Photosport.

“No estoy en contra del representante. Simplemente he tenido un proceso que elegí viniendo desde un poquito más atrás. No es que tenga algo en contra de ellos ellos en contra mío. Sólo que creo que vale más entenderse directo con los dirigentes y lo mío ha sido parte del destino, de la vida, para bien o para mal“, lanzó.

De hecho, el DT enfatizó en que puede dar el salto a un grande sin necesitar un agente. “Absolutamente, si aquellos que toman una opción son los dirigentes, ellos son los que te juzgan, los que te ven el trabajo, los que ven cuando tú tienes un plantel y hasta dónde puedes llegar“.

“Puede que nos cueste un poquito más, pero a mí me gusta el camino del proceso. Y sé que en algún momento me llegará la oportunidad, no me voy a apurar“, complementó.

Pero lo que más llamó la atención fue su respuesta sobre si se siente preparado para llegar a un grande, justo cuando la U busca DT y ha tenido varias negociaciones con Huachipato. “Absolutamente, pero yo nunca he sido soberbio ni ando tapando bocas. Estoy súper claro que puedo llegar lejos, pero va de la mano de una experiencia sólida“.

Aunque el entrenador enfatizó en que hoy no piensa en otra cosa que no sean los Acereros. “En Huachipato y estoy feliz, es un club que proyecta y me siento capacitado para brindar muchas cosas y, sobre todo, competir en campeonatos internacionales“.

“Todavía estamos ahí viendo algunas cosas técnicas con el presidente, pero donde esté me voy a entregar de la misma forma. Si me llego a quedar en Huachipato, voy a estar muy feliz, me proyecto mucho en este club pro su potencial. Podemos hacer algo bonito y grande. Y la Copa Libertadores obviamente apasiona, sobre todo porque Huachipato tiene una mina de oro que son sus cadetes“, sentenció.

¿Cuáles son los números de Jaime García como técnico?

En su carrera como técnico, Jaime García ha logrado dirigir un total de 249 partidos oficiales hasta ahora. En ellos ha conseguido 98 triunfos, 73 empates y 78 derrotas, con 377 goles a favor y 319 en contra. Ha ganado la Primera B (2020) y la Copa Chile (2025).

