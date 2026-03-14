Colo Colo cuenta las horas para volver a la cancha a defender el liderato ante una de sus bestias negras. El Cacique se enfrenta a Huachipato en el cierre de la fecha en la Liga de Primera y lo hará tratando de mejorar sus números enfrentando a Jaime García.

El técnico ha sabido complicarse la vida al Eterno Campeón, ante el que suma cinco triunfos, cinco empates y sólo dos derrotas. Sus números son increíbles y bien lo sabe Fernando Ortiz, quien decidió demostrarle su respeto antes de cualquier otra cosa.

En conferencia de prensa, el entrenador del Cacique se refirió a lo que será el choque con los Acereros. Ahí enfatizó en que, más allá de su mal momento, tienen a un DT con el que se entienden a la perfección cuando hay que hacer daño.

Fernando Ortiz y Colo Colo miran con cautela al Huachipato de Jaime García

En Colo Colo evitan mirar en menos a Huachipato ante la presencia de Jaime García. Desde el Cacique no dudaron en alabar a los Acereros y lo que han hecho de la mano de un técnico que los ha amargado varias veces.

Jaime García tiene de casero a Colo Colo y ahora quiere hacerle la gracia con Huachipato. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, Fernando Ortiz adelantó el compromiso y destacó a los Siderúrgicos. “Si bien no pasa un buen momento, para mí es un equipo que tiene una idea de juego muy marcada, con los jugadores entendiendo perfecto al entrenador“.

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En esa misma línea, el entrenadaor de Colo Colo remarcó que puede entender un bajón, pero no por eso minimizará a Huachipato. “A veces las situaciones adversas pueden pasar, pero el respeto lo tenemos a ellos“.

“En casa haremos nuestro juego, imponerse cuando salgamos al campo de juego y hacer prevalecer la localía, pero no faltar el respeto al rival porque ha demostrado tener buenos jugadores y con un sistema mecanizado“, complementó.

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Fernando Ortiz fue un poco más allá y aseguró que Huachipato tiene con qué ser peligroso, especialmente en ofensiva. “Si bien no pasa un buen momento, tiene jugadores de características importantes en ataque“.

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“Me quedan dos días para el lunes, no sé el sistema. Si bien lo puedo tener claro en la cabeza, veremos en estos dos días que quedan”, sentenció el estratega del Eterno Campeón.

Fernando Ortiz le muestra su respeto al Huachipato de Jaime García. Colo Colo sale a defender el liderato de la Liga de Primera y así dar un paso más rumbo al objetivo de ser campeón.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Huachipato?

Colo Colo espera para enfrentar a Huachipato en un duelo clave para seguir en la cima de la Liga de Primera. El Cacique y los Acereros se verán las caras este lunes 16 de marzo desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental.

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En resumen, Colo Colo y Huachipato…