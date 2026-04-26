Desde que fue campeón, el año 2023, que Huachipato no tenía una tan clara chance de quedar en los primeros lugares de la Liga de Primera. Ante Deportes La Serena, el elenco de Jaime García estaba a un triunfo de alcanzar a Deportes Limache en la parte alta.

Pero, los partidos hay que jugarlos. Y, la verdad, en La Portada no fue un duelo fácil para los acereros. Por lo menos, hubo un equilibrio de peligro en las porterías hasta que se fue expulsado MacAllister, defensa papayero.

De allí, el cuadro de Huachipato estuvo empujando casi monopólicamente para poner el único tanto del encuentro. Casi, porque La Serena asustó a todos los hinchas choreros, cuando estuvo a nada de tener un penal a favor.

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Tabla de posiciones

El final del partido estuvo marcado, precisamente, por la decisión del VAR. Una mano en el área de Huachipato fue cobrada como penal por el árbitro Claudio Díaz Mera. La revisión en el video hizo que el juez cambiara de opinión y sentenciara que el brazo del defensa acerero estaba en una posición natural.

Pero, no es todo lo que pasó. En la agonía, un centro de Antiñirre encontró al uruguayo Kevin Altez desplegado cerca del punto penal. Con un toque, el delantero que había ingresado desde la banca, ponía el único tanto del duelo. Claro, conjugado en pretérito imperfecto, porque el VAR nuevamente fue protagonista y terminó anulando el tanto por offside.

Finalmente, un empate sin goles entre Deportes La Serena y Huachipato en La Portada. Esta igualdad deja de sublíder, junto con O’Higgins, a Huachipato, que queda con la bronca de poder haber llegado a la cima. Mientras tanto, La Serena sigue estancado en la medianía hacia abajo de la tabla de posiciones, sin escapar completamente de los puestos de descenso.

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Reñido partido en La Serena | Photosport

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?