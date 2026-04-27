Paris Saint-Germain y Bayern Múnich se enfrentarán en un esperado duelo por las semifinales de la Champions League, en un choque que promete emociones desde el primer minuto.

En la antesala del compromiso, el técnico Luis Enrique entregó un tajante mensaje, dejando clara su postura de cara al encuentro que se disputará este martes 28 de abril a las 15:00 horas, en lo que será el primer capítulo de estas semifinales.

En conferencia de prensa, el DT del cuadro parisino no dudó en apostar por el triunfo de su equipo, mostrando total confianza en el rendimiento de sus dirigidos para dar el primer golpe en la serie.

Luis Enrique confía en el triunfo del PSG

En una conferencia de prensa, el DT de los parisinos señaló que está confiado en el resultado. “En términos de regularidad, el Bayern está un poco por encima, solo han perdido dos partidos, pero en términos de equipo estamos por arriba. Ningún equipo es mejor que nosotros. Lo dije cuando estábamos en la repesca y ahora lo repito”.

Luis Enrique confía en el triunfo del PSG/Getty Images)

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Añadiendo que tienen vasta experiencia en estas instancias de la Champions, considerando que el año pasado levantó la copa y la anterior llegó a semifinales.

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“Afortunadamente, nos estamos acostumbrando a este tipo de partidos. Pero les digo a mis jugadores que los disfruten, porque no siempre se llega tan arriba“, agregó.

En síntesis: