San Marcos de Arica es el único equipo invicto de los dos torneos más importante del fútbol chileno. El equipo de la puerta norte del país la rompe en Primera B y está a un punto de la cima.

Y quien lidera esa campaña es Iván Sandrock (49), DT chileno que hace sus primeras armas en las ligas mayores. El ariqueño de formación fue ayudante de Germán Cavalieri el año pasado y hoy rinde a gran nivel como entrenador del primer equipo.

“Siempre hay gente que le gusta hacer daño. Cuando se generó la posibilidad de tomar el equipo, empezaron a nombrarme como alumno en práctica dentro de de la ignorancia. Ya tengo casi 30 años de entrenador”, parte diciendo a RedGol.

Sus inicios y la vuelta larga en el fútbol

Iván Sandrock repasó su ruta en el fútbol chileno para ser hoy uno de los mejores nombres en las bancas de Primera B. El DT de San Marcos de Arica mantiene los pies sobre la tierra y va paso a paso.

Foto: San Marcos de Arica.

“Cuando pasan estas cosas uno tiene que saber aterrizarlas y y aprovecharlas. Es un condimento especial como ariqueño dirigir en tu ciudad, siempre pensé que el día que llegue no quiero que se olvide mi paso por mi ciudad”, dice el entrenador.

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-¿Le costó más que al resto de los entrenadores?

Elhecho de uno no tener un nombre en el fútbol como jugador te hace dar esa vuelta larga, pero nunca una traba ni una envidia o excusa. Tengo amigos, entrenadores, ex futbolistas y nunca se generó eso como un problema, sino como un desafío. Afortunadamente hoy día esa vuelta larga está dando resultado.

– Tiene experiencia también en otros clubes previo a San Marcos…

Me tocó en un momento dirigir Lota Schwager, que es un club al cual recuerdo con mucho cariño y también una sensación similar en ese momento. A pesar de que lo pasamos mal porque me tocó descender, el equipo terminó jugando bien. La gente quedó contenta con mi llegada y la sensación fue que me faltó campeonato para salvarlo.

Sandrock junto a Cavaleri/Photosport

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-¿Es verdad que pasó precariedades canjeando comida en sus inicios?

Hoy día los entrenadores seguimos estando medio a la deriva, nos pagaban de esa forma y tuve que resolverlo de esa manera. Afortunadamente, siempre en el fútbol uno tiene gente que que lo quiere ayudar y una amiga de mi hija que tenía almacén, con la abuelita hacíamos los canjes.

-Ayuda clave para usted y su familia…

La gente te da una mano porque ve que uno se está sacrificando, estás fuera de tu zona de confort, estás con hijos. Entonces, en el fútbol siempre hay gente que te ayuda.

La inspiración de Sandrock como DT

Iván Sandrock pasó por las divisiones menores de Colo Colo y U Católica ganando experiencia para ser entrenador. El DT valora a quienes lo ayudaron en su formación para dirigir hoy San Marcos de Arica.

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“Al no poder cumplir el sueño de ser jugador por X motivo, decidí entrenar. Pablo Houston fue una de las personas que más me ayudó cuando yo llegué a Católica, con Mario Lepe también, una persona de la cual aprendí mucho en esto. Tengo cariño por él”, revela.