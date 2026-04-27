San Marcos de Arica pasa por un increíble momento en Primera B donde de la mano de su entrenador Iván Sandrock se han posicionado en el segundo lugar de la tabla de posiciones, en zona de ascenso, siendo superados únicamente por Cobreloa.

El DT, que militó en distintos clubes como Universidad Católica, Deportes Valdivia, Unión San Felipe y Olmedo de Ecuador como entrenador asistente y también asumió el banquillo en clubes como Naval, Lota Schwager y Malleco Unido, reveló los complejos momentos que vivió en su carrera.

La historia en las canchas del DT revelación de la Primera B

En conversación con AS, el Sandrock comentó que ha sido un camino difícil. “Me tocó alimentar a mi familia intercambiando fideos, que era lo que nos pasaba el club. Nos daban packs de tallarines y yo iba a un almacén y los cambiaba por arroz y atún, teníamos que comer de esa manera”.

“La vuelta ha sido larga y dura. Fue hace bastante tiempo, pero son momentos que hoy día quedan como anécdota y es donde uno más valora lo que está haciendo”, explicó al medio.

ver también Tabla de posiciones: San Marcos de Arica aplasta a Copiapó y queda como líder en la Primera B

Añadiendo que “por eso, yo creo que también uno es más profesional, porque sé que no quiero volver a eso. Entonces, en donde estoy tengo que dar el máximo y valorar lo que tengo”.

En la misma línea, el DT se refiere al gran presente de San Marcos, revelando las claves que considera han marcado la diferencia. “Primero que todo el proyecto deportivo, eso sin duda es uno de los pilares fundamentales, y después el trabajo del día a día”.

Publicidad

Publicidad

“Lo hemos llevado muy bien con el cuerpo técnico, los jugadores lo han entendido bien y hay una idea clara de trabajo, una idea simple de funcionamiento. Eso hace que el equipo tenga confianza, resuelva los problemas y pueda tener esa idea de juego”.

En síntesis: