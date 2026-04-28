Este sempiterno goleador jugó en la U de Chile y también vistió la camiseta de Colo Colo. Las referencias son para Leandro Benegas, quien pasó por los azules desde 2015. Y por los albos, durante un año y medio, hasta julio de 2024. Hoy en día, el Toro es el artillero de su equipo.

Suma siete conquistas en Curicó Unido. Incluida una chilena literalmente desde el piso que Benegas le convirtió a Deportes Recoleta en el estadio Municipal Leonel Sánchez. Por si eso fuera poco, con ese tanto selló su doblete al golero Álvaro Salazar.

“Feliz de seguir anotando, siendo muy respetuoso con esta profesión. A medida que pasan los años, uno cada vez va aprovechando los lugares a tope cuando confían en uno. Estamos en esa posición, disfrutando, haciendo todo lo mejor posible para llegar a los partidos”, apuntó Benegas.

¿Qué otro objetivo se plantea?

Después, seguir demostrando la vigencia. Eso me alimenta y me mueve. Estoy en esa dinámica.

¿Se siente ídolo en Curicó?

No sé si soy ídolo. Sí que la gente me quiera es lo más importante, que se identifique con un jugador que trata de hacer lo mejor posible para representarlos en la cancha. Eso me llena. Después el cariño de la gente cuando te cruzas en la ciudad es hermoso. Uno lo disfruta. Después es una linda presión, en la cancha tienes que devolver ese cariño con lo que uno hace. Esa es la mejor forma de retribuir tanto cariño.

¿Es su lugar en el mundo Curicó?

La paso muy bien en la ciudad. Estoy contento. Un lugar donde la gente es muy agradable, la ciudad es tranquila, tienes un poco de todo. Soy mendocino, me gustan las montañas y el campo. Dentro de todo, siento como estar en Mendoza. Disfruto mucho la ciudad. Dios dirá cuál será el camino después del fútbol, uno siempre abierto a lo que pasa en el camino y las cosas que aporten cosas buenas. Tengo mucha gratitud con ellos por cómo acompañan al equipo, es digno de admirar. Que sigan confiando y tengan fe, el equipo trabaja muy humildemente para hacer lo mejor posible. Les agradezco, el cariño me hace muy bien.

Leandro Benegas estuvo en Curicó Unido durante la temporada 2021. En la foto con Ronald de la Fuente, quien hoy también es su compañero. (Edgard Cross-Buchanan/Photosport).

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¿Se plantea ser entrenador?

Tengo el curso de entrenador. Ya está hecho, tengo que hacer las equivalencias y todo. Veremos. Creo que tengo que aprender mucho si tomara esa opción. Primero empezar bien desde abajo, hay que aprender muchísimo. Uno por más que está en el fútbol desde hace tiempo, tiene que seguir aprendiendo. Es otro ámbito, antes pensabas por vos y tus compañeros. Después tienes que pensar por todos. Hay que aprender a manejar todo eso.

Unión La Calera, otro club que supo de los goles de Benegas. (Felipe Zanca/Photosport).

Leandro Benegas, el goleador incombustible que disfrutó en U de Chile y Colo Colo

Leandro Benegas sabe que no es tan fácil jugar en Colo Colo y la U de Chile, aunque en el último tiempo se generó una suerte de moda. El Bulla tiene tres jugadores que pasaron por los albos: Matías Zaldivia, todo un referente, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero.

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Leandro Benegas le anotó a Colo Colo con la U. (Felipe Zanca/Photosport).

Jugó en los dos más grandes… ¿Dónde estuvo más cómodo?

En los dos lados. Como te digo, siempre soy un agradecido de los lugares donde confiaron en uno. Disfruté a pleno de todos los lugares donde estuve, uno siempre tiene que estar 100 por ciento comprometido. En todo sentido: mental, espiritual y físicamente. Es la mejor forma de lograr una buena performance. Entregarse por completo, puede haber distintas cosas en el camino. Pero lo más importante es lo que uno tiene en sus manos. Las cosas externas pueden hacer que sea mejor, bueno o malo, va en cada uno. Pero yo disfruté de todos los clubes, siempre me dejaron cosas buenas y siempre me fui con la tranquilidad de que entregué el 100.

El Toro también le marcó al Bulla con el Cacique. (Marcelo Hernandez/Photosport).

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¿Por qué fue futbolista?

Todo empezó en el poliderportivo de mi barrio. Empecé la actividad con todos mis amigos, después le tomé esa pasión a la adrenalina de competir, jugar contra otros clubes. Después uno nota que le produce felicidad, eso lindo que despierta el fútbol. Una pasión única. Después me hizo tomar la decisión de intentar ser jugador de fútbol. Desde muy chiquitito empezó esa idea. Luego se fue demostrando que era posible, yo tomé la posibilidad. Me entregué al 100 por ciento y lo pude lograr. Es lo lindo de esta historia. Creo mucho en los sueños y cumplí este de ser futbolista. Me llena por completo.

¿Tiene ídolos?

Siempre me gustó Batistuta, obviamente Ronaldo Nazario fue un tremendo jugador. Hasta hoy sigo viendo un reportaje de él o lo que sea, lo veo con mucha admiración.

Ronaldo en plena acción por el Real Madrid. (Denis Doyle/Getty Images).

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¿Cuál cree que fue la mejor dupla de su carrera?

Creo que con el Leo Valencia hicimos muy buena dupla. Estuvimos en Palestino 2016. Y el Leo tenía mucho entendimiento. Es un jugador diferente. Jugué con muy buenos futbolistas, pero creo que con él tenía mucha conexión. Solamente era mirarnos o sin que me mirara, sabía dónde iba a picar o los espacios donde yo podía conectar el balón. Hicimos una muy buena dupla.

Leandro Benegas y el Leo Valencia juntos en Palestino. (Andres Pina/Photosport).

Y como DT, ¿se ve más con los niños primero?

No sé. Me gusta mucho la primera división. Tomar primero un papel más secundario ahí para aprender mucho desde ese lado. Hay que tomar esos primeros años en que uno decide ser técnico para aprender, abrir aún más su mente, para cómo poder manejarse y tomar decisiones desde el banco para dar las mejores herramientas. Es un conjunto de cosas que aprender para darle lo mejor al equipo y a los jugadores. Uno en esta etapa presta mucha etapa a los trabajos y a cómo se manejan los técnicos.

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