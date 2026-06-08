Colo Colo y Arturo Vidal sufren un duro revés, pero que no ven como un fracaso. Este domingo el Cacique cayó por la cuenta mínima en su visita a Huachipato y se despidió de la Copa de la Liga 2026 quedando eliminado rumbo a semifinales de la peor manera posible
Si bien ya no tenía chances por la victoria de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción, el Eterno Campeón salió a jugarse el honor. Sin embargo, en la cancha no tuvo cómo demostrar que merecía algo más y consumó lo que para los hinchas es una mancha en esta temporada, pero no así para el King.
Y es que pese a que se lo preguntaron directamente, el mediocampista y capitán albo aseguró que esto no es un fracaso. De hecho, intentó minimizar el impacto y asegurar que el objetivo es ser campeones pero de la Liga de Primera.
Arturo Vidal le baja el perfil a la eliminación de Colo Colo en la Copa de la Liga
En los ojos de Arturo Vidal, lo ocurrido con Colo Colo no empaña lo que han hecho esta temporada. Pese a quedar eliminados de la Copa de la Liga, el King le bajó el perfil a la situación y trató de poner el foco en otro lado.
Arturo Vidal no se complica con la eliminación de Colo Colo en la Copa de la Liga. Foto: Photosport.
“Esto no es un fracaso, es una copa nueva“, señaló el bicampeón de América ante la prensa en el Estadio CAP. “Nuestro primer objetivo es ganar la 35, le sacamos 10 puntos al segundo y a todos los demás equipos los tenemos por atrás, así que no es un fracaso”, insistió.
Pero más allá de las excusas, Arturo Vidal valoró que este tipo de golpes permite crecer al plantel y, especialmente, a los jóvenes que sumaron minutos. “Es una ayuda para lo que viene, es importante jugar partidos para llegar de la mejor manera“.
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En esa misma línea, el King le dedicó palabras a los canteranos que tuvieron rodaje ante los Acereros. “Los veo bien, estos partidos les sirven, jugar con Huachipato siempre es difícil.Habría sido mejor un empate, lo merecíamos”.
Finalmente, el volante no escondió su amargura, pero enfatizó en que el objetivo principal es la Liga de Primera. “Nos vamos tristes, pero el campeonato depende de nosotros“.
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Arturo Vidal intenta sacarle presión de encima a un Colo Colo que, lo quiera o no, suma su primer gran fracaso del año. Más allá de que el título sea la prioridad, el propio King dijo semanas atrás que querían ganar los tres torneos y ahora le baja el perfil para minimizar el golpe.
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En resumen, Vidal y Colo Colo
- El “King” le baja el perfil y niega un fracaso: Tras la dura derrota por la cuenta mínima ante Huachipato que selló la despedida de Colo Colo de la Copa de la Liga 2026, Arturo Vidal enfrentó los micrófonos para calmar las aguas. El capitán albo aseguró tajantemente que quedar eliminados “no es un fracaso” por tratarse de un torneo nuevo, intentando minimizar el golpe a pesar de que semanas atrás había prometido pelear por los tres títulos del año.
- El foco absoluto está en la “Estrella 35”: Para justificar este revés copero, el mediocampista centró la atención en el excelente presente del equipo en la Liga de Primera. Vidal remarcó la supremacía del “Cacique” en el Torneo Nacional, destacando la cómoda ventaja de 10 puntos que le sacaron al segundo lugar, reafirmando que el campeonato local siempre fue la gran prioridad.
- El saldo positivo para los canteranos albos: Más allá de la amargura por el resultado adverso en el Estadio CAP, el bicampeón de América rescató el rodaje que sumó la patrulla juvenil titular. El referente valoró el roce competitivo que tuvieron los jugadores más jóvenes de la cantera, asegurando que estos exigentes partidos les servirán de gran ayuda y experiencia para el futuro.