El King sorprendió luego de bajarle el perfil a la eliminación del Cacique en el nuevo torneo del fútbol chileno ya que apuntan al torneo. Enfatizó en que esto le sirve a los más jóvenes.

Colo Colo y Arturo Vidal sufren un duro revés, pero que no ven como un fracaso. Este domingo el Cacique cayó por la cuenta mínima en su visita a Huachipato y se despidió de la Copa de la Liga 2026 quedando eliminado rumbo a semifinales de la peor manera posible

Si bien ya no tenía chances por la victoria de Coquimbo Unido ante Deportes Concepción, el Eterno Campeón salió a jugarse el honor. Sin embargo, en la cancha no tuvo cómo demostrar que merecía algo más y consumó lo que para los hinchas es una mancha en esta temporada, pero no así para el King.

Y es que pese a que se lo preguntaron directamente, el mediocampista y capitán albo aseguró que esto no es un fracaso. De hecho, intentó minimizar el impacto y asegurar que el objetivo es ser campeones pero de la Liga de Primera.

Arturo Vidal le baja el perfil a la eliminación de Colo Colo en la Copa de la Liga

En los ojos de Arturo Vidal, lo ocurrido con Colo Colo no empaña lo que han hecho esta temporada. Pese a quedar eliminados de la Copa de la Liga, el King le bajó el perfil a la situación y trató de poner el foco en otro lado.

Arturo Vidal no se complica con la eliminación de Colo Colo en la Copa de la Liga. Foto: Photosport.

“Esto no es un fracaso, es una copa nueva“, señaló el bicampeón de América ante la prensa en el Estadio CAP. “Nuestro primer objetivo es ganar la 35, le sacamos 10 puntos al segundo y a todos los demás equipos los tenemos por atrás, así que no es un fracaso”, insistió.

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Pero más allá de las excusas, Arturo Vidal valoró que este tipo de golpes permite crecer al plantel y, especialmente, a los jóvenes que sumaron minutos. “Es una ayuda para lo que viene, es importante jugar partidos para llegar de la mejor manera“.

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En esa misma línea, el King le dedicó palabras a los canteranos que tuvieron rodaje ante los Acereros. “Los veo bien, estos partidos les sirven, jugar con Huachipato siempre es difícil.Habría sido mejor un empate, lo merecíamos”.

Finalmente, el volante no escondió su amargura, pero enfatizó en que el objetivo principal es la Liga de Primera. “Nos vamos tristes, pero el campeonato depende de nosotros“.

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Arturo Vidal intenta sacarle presión de encima a un Colo Colo que, lo quiera o no, suma su primer gran fracaso del año. Más allá de que el título sea la prioridad, el propio King dijo semanas atrás que querían ganar los tres torneos y ahora le baja el perfil para minimizar el golpe.

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En resumen, Vidal y Colo Colo