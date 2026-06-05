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Copa de la Liga

Concepción vs Coquimbo MINUTO a MINUTO: transmisión y formaciones de la Copa de la Liga

Si los Piratas vencen al León de Collao, Colo Colo quedará eliminado del torneo.

Por César Vásquez

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Gazzolo abrió la cuenta para Coquimbo Unido.
© PhotosportGazzolo abrió la cuenta para Coquimbo Unido.

Un entretenido partido protagonizará Deportes Concepción y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga. Lo que suceda aquí, repercutirá en Colo Colo, por lo que habrá muchos ojos mirando.

Los Piratas son los líderes del Grupo A, por lo que si vencen al León de Collao, sacarán pasajes a la semifinal de la nueva competición del fútbol chileno, eliminando ni más ni menos que a los Albos. Desde Macul esperan una mano de los Lilas.

Los dirigidos por Fernando Díaz no se juegan nada más que el honor en este encuentro, lo que no es poco. Ante su gente, Concepción se querrá retirar con la frente en alto y de paso, podrían terminar de darle una alegría a los hinchas de Colo Colo.

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Cambio y polémica

Nelson Sepúlveda sale reemplazado en Deportes Concepción por decisión técnica. El jugador dejó el terreno de juego muy molesto y se enfrascó en una fuerte discusión su entrenador, Fernando Díaz. Aldrix Jara entró en su lugar. Coquimbo lo sigue ganando por 1-0 en 42 minutos.

Así fue el gol de Coquimbo Unido

Benjamín Gazzolo hace sufrir a Deportes Concepción y también a Colo Colo

https://twitter.com/TNTSportsCL/status/2063056321386103059

Colo Colo preocupado

Con la victoria parcial de Coquimbo Unido, Colo Colo se está quedando eliminado de la Copa de la Liga. Los Albos necesitan una ayuda de Concepción.

¡Golazo de Coquimbo!

Manuel Fernández pivotea en el segundo palo y aparece Benjamín Gazzolo con una especie de chilena, para poner el 1-0 de Coquimbo Unido ante Concepción en 21 minutos.

No se hacen daño

Primeros 10 minutos en Concepción. Si bien el partido tiene buen ritmo, todavía no hay aproximaciones realmente peligrosas y se mantiene el 0-0.

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¡Comenzó el partido!

Ya está en jugo la clasificación el partido de la Copa de la Liga. Coquimbo Unido va por la clasificación a la semifinal del torneo.

Ya están en el terreno de juego

Concepción y Coquimbo Unido saltan a la cancha. Ambos equipos jugarán con sus uniformes tradicionales en el Estadio Ester Roa Rebolledo.

El Conce va por el honor

Deportes Concepción ha tenido un semestre para el olvido. Fernando Díaz asumió hace algunos días y pese a que no se juegan nada ante Coquimbo, tienen la oportunidad de comenzar a sumar confianza. Irán por el triunfo.

¿Por qué Colo Colo depende de este partido?

Coquimbo Unido es el líder del grupo A con 11 puntos y Colo Colo le sigue con 10 unidades. Si los Piratas vencen al León de Collao, los Albos ya no tendrán oportunidad de alcanzarlos y quedarán eliminados.

Bienvenidos a la transmisión de RedGol

Hola amigos de RedGol, bienvenidos al MINUTO A MINUTO de RedGol. En esta jornada Deportes Concepción enfrenta a Coquimbo Unido. Colo Colo mira de reojo lo que suceda en este encuentro.

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