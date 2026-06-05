Un entretenido partido protagonizará Deportes Concepción y Coquimbo Unido por la Copa de la Liga. Lo que suceda aquí, repercutirá en Colo Colo, por lo que habrá muchos ojos mirando.

Los Piratas son los líderes del Grupo A, por lo que si vencen al León de Collao, sacarán pasajes a la semifinal de la nueva competición del fútbol chileno, eliminando ni más ni menos que a los Albos. Desde Macul esperan una mano de los Lilas.

Los dirigidos por Fernando Díaz no se juegan nada más que el honor en este encuentro, lo que no es poco. Ante su gente, Concepción se querrá retirar con la frente en alto y de paso, podrían terminar de darle una alegría a los hinchas de Colo Colo.