Tras años de intentos, Zverev toca la gloria y se corona campeón de Roland Garros.

¡Lo pudo hacer! Alexander Zverev finalmente pudo celebrar en grande. Este domingo, el alemán derrotó en la final de Roland Garros al italiano Flavio Cobolli (14°) y conquistó así el primer Grand Slam de su carrera profesional.

En un partido maratónico que superó las cuatro horas y tuvo momentos de alta tensión, el número 3 del mundo logró imponerse en cinco sets por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1 para quedarse con el trofeo en la cancha Philippe Chatrier y conseguir así el título más importante de su trayectoria.

Alexander Zverev derrotó a Flavio Cobolli en la final de Roland Garros – Getty

Zverev vence a Cobolli y levanta su primer Grand Slam

A sus 29 años, Zverev logró por fin ganar un torneo grande, poniendo fin a una racha de tres finales perdidas en torneos de esta índole: el US Open 2020, Roland Garros del 2024 y el Abierto de Australia 2025.

El germano hizo valer su experiencia y mostró carácter en los momentos decisivos para sobreponerse a los pasajes más complicados del encuentro. Cobolli exhibió un gran nivel y no le dio facilidades, pero terminó cediendo en el quinto y último set ante un rival que hizo pesar toda su jerarquía en los instantes clave.

De esta manera, Sascha inscribe por primera vez su nombre entre los campeones de Grand Slam y, específicamente, de Roland Garros, cumpliendo uno de los grandes objetivos de su carrera.

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Ahora, el tenista nacido en Hamburgo suma títulos en todas las categorías del circuito, con dos ATP Finals conquistadas en 2018 y 2021; la medalla de oro individual en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020; la United Cup 2024; y la Laver Cup en 2017, 2018, 2019, 2021 y 2024.

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En resumen…