Mirra Andreeva acaba con la “Cenicienta” Maja Chwalinska y se queda con el título en Roland Garros

La rusa jugó un partido de alto nivel ante la polaca y se quedó con el primer Grand Slam de su carrera en París.

Una final inédita e inesperada se jugó este sábado en el cuadro femenino de Roland Garros, donde la rusa Mirra Andreeva (8ª de la WTA) acabó con el cuento de hadas de la polaca Maja Chwalinska (114ª).

La eslava jugó a gran nivel en la cancha Philipp Chatrier de Bois de Boulogne, lo que le sirvió para obtener así su primer título de Grand Slam de su carrera.

Andreeva impuso términos gracias a su juego potente desde el fondo de la cancha y se quedó con una clara victoria por 6-3 y 6-2, y a sus 19 años ya tiene un trofeo de Roland Garros en su palmarés.

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Andreeva y Chwalinska suben mucho en el ranking WTA

La victoria le permite a la rusa Mirra Andreeva crecer en el Top Ten del ranking WTA, puesto que avanza del casillero octavo al sexto del mundo, sumando un total de 5.751 puntos.

En tanto, la polaca Maja Chwalinska simplemente arrasa con su salto en el escalafón mundial. La tenista que empezó desde las clasificaciones en el major francés trepó del puesto 114 al 21, subiendo 93 posiciones gracias a un solo torneo.

Maja Chwalinska perdió en la final de Roland Garros. (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

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Tanto Mirra Andreeva y Maja Chwalinska se transforman de inmediato en rivales a vencer en Wimbledon, torneo que empezará el próximo lunes 29 de junio, dando cierre a la gira de torneos de hierba.

En síntesis

La rusa Mirra Andreeva ganó su primer título de Grand Slam en Roland Garros.

ganó su primer título de Grand Slam en Roland Garros. Mirra Andreeva venció a Maja Chwalinska por parciales de 6-3 y 6-2.

venció a Maja Chwalinska por parciales de 6-3 y 6-2. La campeona de Roland Garros avanzará del octavo al sexto puesto del ranking WTA.