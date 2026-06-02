Colombia es una selección que de la mitad para arriba es arrolladora. En este Mundial 2026, con Luis Díaz al mando, quieren dar cátedra.

Datos principales

Confederación: Conmebol.

Apodo: Los Cafeteros, La Fiebre Amarilla.

Ranking FIFA: 13°.

Grupo en el Mundial: K (Uzbekistán, RD Congo y Portugal).

¿Cómo clasificó al Mundial?

Cinco partidos invictos fueron el final perfecto de Colombia en las Eliminatorias de la Conmebol. Los Cafeteros consiguieron el tercer lugar de la clasificación al Mundial 2026, tras varias fechas rondando la sexta posición.

Fueron parte del “Grupo de los Cuatro”, los equipos sudamericanos que clasificaron con 28 puntos y consiguieron victorias importantes, como el 6-3 que le propinaron a Venezuela en Maturín y que dejó a la Vinotinto fuera del repechaje.

Calendario y estadios en los que juega

Uzbekistán vs. Colombia (miércoles 17 de junio, 19:00 hrs, Estadio Azteca, Ciudad de México). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Colombia vs. RD Congo (martes 23 de junio, 22:00 hrs, Estadio Akron, Guadalajara). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

/ DirecTV / Disney+. Portugal vs. Colombia (sábado 27 de junio, 19:30 hrs, Hard Rock Stadium, Miami). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros a recorrer en la Fase de Grupos: 2.880 kms. (Ciudad de México-Guadalajara-Miami).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 29,4%

Llegar a cuartos de final: 26,3%

Llegar a semifinales: 12,5%

Llegar a la final: 5,3%

Ser campeón: 2,4%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

Acá, la IA se la juega. La Inteligencia Artificial de Google, Gemini, cree que Colombia dará el batacazo en este Mundial y que, incluso, podría llegar a semifinales.

Publicidad

Publicidad

Para la IA, Colombia partirá ganando ante Uzbekistán (“el rival más accesible del grupo”); luego, vencerán con lo justo a República Democrática del Congo (“partido áspero”); y, por último, un empate ante Portugal en el cierre (“encuentro electrizante, de golpe a golpe”).

En octavos de final, Colombia enfrentará a un equipo que salió tercero de su grupo, por lo que ganarán tranquilamente (“podrían alternar con suplentes”). En cuartos de final, y si el cuadro los favorece, podrían, también, cosechar una victoria apretada, lo que los dejaría, por primera vez en la historia, en las semifinales del torneo.

El plantel de Colombia

Porteros:

– Camilo Vargas (Atlas)

David Ospina (Atlético Nacional)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield).

Defensores:

– Daniel Muñoz (Crystal Palace)

Santiago Arias (Independiente)

Yerry Mina (Cagliari)

Davinson Sánchez (Galatasaray)

Jhon Lucumí (Bologna)

Willer Ditta (Cruz Azul)

Yohan Mojica (Mallorca)

Déiver Machado (Nantes)

Publicidad

Publicidad

Mediocampistas:

– Richard Ríos (Benfica)

Jefferson Lerma (Crystal Palace)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Kevin Castaño (River Plate)

Jhon Arias (Palmeiras)

James Rodríguez (Minnesota United)

Juan Fernando Quintero (River Plate)

Jorge Carrascal (Flamengo)

Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense).

Delanteros y Extremos:

– Luis Díaz (Bayern de Múnich)

Luis Suárez (Sporting de Portugal)

Carlos Gómez (Vasco da Gama)

Jaminton Campaz (Rosario Central)

Jhon Córdoba (F.C. Krasnodar)

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis)

Jugador estrella: Luis Díaz

Pasó de ser un chico flaco y desnutrido a ser una mega estrella mundial del fútbol. Luis Díaz fue descubierto por Carlos Valderrama en 2015, cuando se desarrollaba la Copa Americana de Pueblos Indígenas. El Pibe movió hilos y el pequeño Lucho, proveniente de la comunidad Wayuu, terminó fichando en el Barranquilla FC. Allí, lo pusieron en una estricta dieta para que superara sus problemas de alimentación.

Publicidad

Publicidad

Con el tiempo, se convirtió en un crack. La rompió toda en el Liverpool de Jürgen Klopp y se transformó en el gran referente de la Selección de Colombia a nivel de combinados nacionales. Actualmente, milita en el Bayern Munich, club con el que estuvo a nada de acceder a la final de la Champions League 2025/2026.

Es un jugador desequilibrante, que ama el uno contra uno cuando se descuelga por la banda izquierda. Tiene una resistencia inagotable, lo que hace el ida y vuelta a la cancha de forma constante. Y cuando el equipo anda de capa caída, es el que levanta con ganas y empuje. Sobre todo en Colombia, se ha transformado en ese “abrelatas” que necesitaba Nestor Lorenzo.

Luis Díaz es la esperanza de gol de los cafeteros | Getty Images

Publicidad

Publicidad

Jugador a seguir: Richard Ríos

Richard Ríos es la picardía misma del barrio llevada al césped de primer nivel. Este talento silencioso no acapara las gigantografías, pero maneja los tiempos del equipo cafetero. Nacido en Vegachí, su formación no ocurrió en una academia tradicional, sino en el vertiginoso y asfixiante mundo del futsal. Esa herencia directa de pisar la pelota y resolver en baldosas lo convierte en el as bajo la manga de Colombia para Norteamérica, aportando un perfil de mediocampista impredecible que rompe moldes.

Y si alguien quiere hacer una película de Ríos a futuro, ya cuenta con un guion cinematográfico. Tras deslumbrar en un torneo sudamericano de fútbol sala, el Flamengo brasileño lo captó para hacer la transición a la cancha de once. La adaptación exigió paciencia, pero terminó explotando de manera espectacular con la camiseta del Palmeiras. En el Verdão, el antioqueño dejó de ser una apuesta exótica para consolidarse como un pilar fundamental en la conquista del Brasileirão, demostrando que su fantasía técnica está respaldada por un pulmón inagotable para la recuperación.

Bajo la conducción táctica de Néstor Lorenzo, el volante se ganó el derecho de piso a punta de atrevimiento puro. Mientras los esquemas rivales gastan sus energías persiguiendo a las estrellas de ataque, Ríos aprovecha el factor sorpresa para lastimar desde la segunda línea. Su facilidad para sacarse hombres de encima con un solo control orientado y su remate de media distancia oxigenan todo el andamiaje cafetero. Es la pieza táctica por excelencia, que llega fuera del radar mediático, listo para consolidarse.

Publicidad

Publicidad

Técnico: Néstor Lorenzo

Durante casi dos décadas, este campeón del mundo argentino fue la mano derecha de José Néstor Pekerman, en distintos equipos. Como ayudante técnico estuvo en varios mundiales juveniles con la Selección de Argentina y fue parte de la “creación” de la Generación Dorada de Colombia, entre 2012 y 2018. Su camino parecía ir en consonancia con el del técnico, pero de repente sus rutas bifurcaron.

El primer desafío que asumió Nestor Lorenzo como técnico fue dirigir al Melgar de Perú. Allí, mostró lo que había aprendido con su gran maestro, llamando la atención de la Selección de Colombia, que necesitaba reconstruirse, tras no clasificar al Mundial de Qatar 2022.

Y dieron en el clavo. No solamente Néstor Lorenzo conocía a la gran mayoría de los jugadores colombianos, facilitando su paso por el camarín, sino que intentó llevar a otro nivel la obra del propio Pekerman. De esta forma, le devolvió a los cafeteros un ADN ganador, que habían perdido en las Eliminatorias a Qatar.

Publicidad

Publicidad

Así fue que Colombia llegó a la final de la Copa América. Así, también, clasificaron al Mundial de 2026. A diferencia del equipo de Pekerman, este cuadro es mucho más ordenado ofensivamente, más agresivo sin la pelota y tiene una joyita agregada por el propio DT: la eficiencia en los balones parados. Los cafeteros son un equipo sólido, gracias a un timonel que conoce profundamente los hilos del combinado nacional.

Posible 11

Mejor participación de Colombia en los Mundiales

A partir de 1990, la Selección de Colombia comenzó un ascenso intermitente en el fútbol internacional. Precisamente en Italia, los cafeteros consiguieron su primer pase a la siguiente ronda, especialmente propiciado por el empate ante Alemania en la última fecha.

Publicidad

Publicidad

Pero, ese envión prometedor, que permitió que los colombianos clasificasen, también, al Mundial de 1994 y 1998, se cortó de repente y toda una generación cafetera se perdió la oportunidad de una Copa del Mundo. Finalmente, Colombia volvió a una cita planetaria en 2014, para repetir en 2018.

Pero, fue en 2014 cuando lograron su mejor hazaña. Comandados por James Rodríguez, los cafeteros no solamente salieron airosos del Grupo C (con Grecia, Costa de Marfil y Japón), sino que, además, lo hicieron de forma invicta, ganando todos sus encuentros.

Luego, en octavos de final, vencieron a Uruguay, en un enfrentamiento sudamericano. El gol de James en aquel duelo fue elegido el más lindo de aquella Copa del Mundo. Finalmente, en cuartos de final y con un golazo de David Luiz, los brasileños los eliminaros (2-1).

Publicidad

Publicidad

Jugador histórico destacado: Radamel Falcao

No sólo se abrió paso en las espesas selvas del fútbol mundial, sino que, además, rugió todas las áreas que pisó. Hablamos del Tigre de Santa Marta, Radamel Falcao García, el depredador más letal de la historia cafetalera. A punta de saltos felinos, un olfato inigualable y una resiliencia admirable, este delantero se convirtió en el símbolo de la generación que devolvió a su nación a la primera plana del balompié.

A nivel de clubes, su huella es aún está clarita. Tras brillar en River Plate, el colombiano reinó en Europa con el FC Porto y alcanzó su cénit absoluto en el Atlético de Madrid. En España fue coronado como el mejor “9” del planeta, alzando la Europa League y destrozando al Chelsea en la Supercopa de la UEFA con un triplete majestuoso. Gracias a su jerarquía, continuó coleccionando títulos en el AS Mónaco de la Ligue 1, probando con creces que su instinto frente a las redes no sabía de límites geográficos.

Publicidad

Publicidad

Su legado más preciado quedó estampado con la indumentaria tricolor. Falcao es el indiscutido máximo anotador histórico de Colombia, superando largamente los 35 festejos oficiales. Actuó como el protagonista principal de la impecable clasificación a Brasil 2014, fiesta de la que se vio marginado por una fuerte lesión. Pese a esto, se redimió en Rusia 2018. Allí, frente a Polonia, cumplió la meta de su vida: celebrar su primer gol mundialista. El Tigre donde caía lo hacía de pie.

¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Colombia?

Colombia es un verdadero rival a temer. Los últimos finalistas de la Copa América llegan al Mundial 2026 con la máquina bastante aceitada y con una idea de juego consolidada. Dentro de ese espectro futbolístico, una de sus grandes cualidades viene siendo el juego aéreo y la pelota parada, dos condiciones que conjugadas suelen darle mucho rédito.

Eso sí, y ampliando las cualidades de esta trituradora ofensiva, no es la única forma de hacer daño. Uno de sus pilares en ataque es Luis Díaz, tremendo jugador con despliegue rápido por la banda izquierda. Su calidad hace la diferencia y en un partido complicado suele ser aquel que se echa el café al hombro.

Publicidad

Publicidad

Pero, no todo es fortalezas entre los cafeteros. Hay dos dependencias que han dejado ciertos problemas a la hora de terminar de solventar este elenco. El más evidente es el suscitado por la falta de un “9” de área, goleador. En el pasado, los cafeteros contaron con esta arma y ahora carecen de la capacidad goleadora que los caracterizó con ídolos como Faustino Asprilla o Juan Pablo Ángel.

Por otro lado, desde que la curva evolutiva en la carrera de James Rodríguez ha ido en descenso, Colombia no ha encontrado un creativo como él. Esto ha hecho que los cafeteros sigan basando su juego en las chispas de un jugador que oscila entre la magia de sus mejores tiempos y el ocaso de su carrera.

Datos freak de los Cafeteros

Uno de los jugadores más conocidos de toda la historia de Colombia es René Higuita. Quizás no fue el portero más ganador, ni ostenta el récord que después conseguiría Óscar Córdoba, pero este pelucón arquero sabía cómo llamar la atención.

Publicidad

Publicidad

Es lo que hizo, precisamente, en el duelo amistoso entre Inglaterra y Colombia (1995), en Wembley, cuando el portero aprovechó un tiro de Jamie Redknapp a su portería, para hacer una contorsión que fue conocida como “el Escorpión”. Y si bien se hizo famosa en aquel momento, la jugada ya la había hecho en el comercial de Frutiño, una marca de jugos en polvo. Un genio.

Vamos con el otro prometido arquero colombiano, Óscar Córdoba. El ex portero de Boca Juniors consiguió un récord impresionante en la Copa América del 2001, la primera que los cafeteros levantaron. En aquella competencia, la Selección de Colombia consiguió coronarse campeona sin perder un solo partido y sin que le anotasen goles en contra. Este hito nunca nadie lo había logrado y, es muy probable, pasará mucho tiempo sin que nadie consiga batirlo.

Para terminar, un dato freak mundialista. Colombia ha sido la única selección, en casi cien años, que ha logrado marcar un gol olímpico en una Copa del Mundo. Lo hizo en Chile 1962, cuando Marcos Coll batió al mítico portero Lev Yashin, en un partido que terminó 4-4.

Publicidad

Publicidad

¿Qué récords puede romper esta Selección?

James Rodríguez quiere alcanzar a los míticos Carlos Valderrama y Freddy Rincón. Sí, el volante ofensivo colombiano podría superar a las leyendas de la Selección Colombia si juega en los tres partidos de la fase de grupos, convirtiéndose en el jugador cafetero con más partidos en un Mundial.

No es lo único que James puede conseguir. También, puede sumarse al selecto grupo de jugadores colombianos que han estado en tres mundiales. Junto con David Ospina, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias y Camilo Vargas, el volante puede entrar en un grupo en el que se encuentra Carlos Valderrama, Freddy Rincón y Farid Mondragón.

Publicidad

Publicidad

El ritmo colombiano quiere cautivar al público norteamericano | Getty Images

Por último, aunque más difícil, Colombia quiere igualar su mejor mundial hasta este momento. Lo consiguió en Brasil 2014, cuando, liderados por el propio James llegaron a cuartos de final. De conseguir esa proeza, este cuadro cafetero podría entrar en la historia de su país.