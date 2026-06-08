Tras el amistoso con Portugal, la ANFP confirma el último examen de La Roja en Europa.

Tras la caída ante Portugal en Oeiras, la Selección Chilena confirma su próximo amistoso de esta Fecha FIFA. La Roja enfrentará a República Democrática del Congo, partido que finalmente se disputará en Francia, y sin público en las tribunas.

Recordemos que el duelo estuvo en riesgo luego de que las autoridades españolas descartaran su realización en Cádiz debido a preocupaciones sanitarias relacionadas con un brote de ébola en territorio congoleño.

Sin embargo, el cambio de sede permitió mantener el compromiso, por lo que Chile suma un nuevo amistoso contra una selección que estará presente en el Mundial 2026.

Chile confirma su último amistoso en la previa del Mundial 2026

Fue hace algunos minutos, que la ANFP confirmó a través de las redes sociales de La Roja, que el partido finalmente se llevará a cabo, con el siguiente mensaje: “LaRoja se medirá mañana ante RD Congo en Francia, por el cierre de la Fecha FIFA de junio”.

Informando que será este martes 9 de junio, desde las 12:00 horario de Chile, en el Stade de la Source, Orleans, Francia.

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¿Qué canal transmite el partido de Chile vs. RD Congo?

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

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Nómina de La Roja vs. RD Congo