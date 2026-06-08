El puntero de Juventus analizó el amistoso jugado en Lisboa y habló del desempeño del equipo de Nicolás Córdova.

La selección chilena fue arrasada futbolísticamente el pasado sábado ante su similar de Portugal en Lisboa, que dejó en evidencia el pésimo momento del equipo nacional.

A pesar de que Nicolás Córdova quiso maquillar la paliza con sus declaraciones, en la cancha se vio a un buen equipo contra otro que no lo es. El 73% de la posesión del balón de los lusos en la primera mitad demuestra las diferencias.

Portugal terminó ganando el partido por 2-1, gracias al descuento en el final de Lucas Cepeda, y tras el encuentro habló sobre Chile el delantero Francisco Conceição, quien hizo un crudo análisis.

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Figura de Portugal analiza a Chile

El puntero de Juventus fue consultado en zona mixta sobre si hubo algún jugador de la selección chilena que le llamó la atención, pero no reparó en individualidades y habló del conjunto.

“De Chile yo creo que destaca el colectivo. Creo que es una selección fuerte, una selección que también tiene historia. No estuvieron muy bien allá en las Eliminatorias, pero siempre es una selección muy competitiva y siempre tiene sus cualidades”, dijo el zurdo.

Portugal le ganó con facilidad a Chile. Photo: Zed Jameson/Photosport

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“Es un equipo muy aguerrido, que jugó más al contraataque porque también jugaba contra nosotros, que somos una gran Selección. Fue bueno para preparar lo que van a ser nuestros primeros tres partidos de la Copa del Mundo”, agregó.

Portugal será parte del Grupo K en el Mundial de 2026, donde se medirá con República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.

En síntesis

Portugal derrotó 2-1 a Chile el pasado sábado en un partido amistoso en Lisboa.

el pasado sábado en un partido amistoso en Lisboa. El delantero luso Francisco Conceição analizó colectivamente el rendimiento de la selección chilena.

analizó colectivamente el rendimiento de la selección chilena. Portugal integrará el Grupo K en el Mundial 2026 junto a Congo, Uzbekistán y Colombia.

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¿Cuándo y a qué hora es el partido amistosos de la selección chilena vs Congo?

El partido amistoso entre Chile y República Democrática del Congo se jugará este martes 9 de junio, a partir de las 12:00 horas, en el Stade de la Source, Orleans.