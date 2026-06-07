El delantero portugués se sinceró sobre el encontrón que tuvo con el chileno y que les costó ser expulsados del amistoso. Enfatizó en que lo hizo por su compañero.

Chile cayó con Portugal en un amistoso que estuvo marcado por la pelea que hubo al final del primer tiempo. Rafael Leao e Iván Román terminaron siendo expulsados después de agarrarse a combos en pleno partido.

Un cruce entre Felipe Faúndez y Joao Cancelo derivó en que el zaguero del Atlético Mineiro se metiera con todo. Fue ahí que el atacante del AC Milan lo fue a encarar, al punto de calentar las cosas como para que ambos se lanzaran puñetazos que el juez no perdonó.

La reacción que hubo de parte de ambos extrañó a los hinchas ya que era un partido amistoso en el que no había más que ganas de probar cosas. Es por ello que el propio artillero decidió sacar la voz para aclarar todo y, de paso, hacer las paces con el chileno.

Rafael Leao explica por qué le pegó a Iván Román en el amistoso entre Chile y Portugal

La pelea que animaron Rafael Leao e Iván Román sigue dando que hablar en el mundo entero. Los combos que se repartieron ambos en el amistoso de Portugal y Chile los ha hecho estar en la mira del planeta, esperando por más detalles de lo que realmente pasó.

La pelea de Rafael Leao e Iván Román marcó la derrota de Chile contra Portugal. Foto: Photosport.

Y fue el portugués quien decidió dar su versión de los hechos, con un claro mensaje sobre lo que significia para él defender a su país. “Primera prueba hecha“, dijo la figura del AC Milan.

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Fue tras ello que Rafael Leao se refirió a lo que pasó con Iván Román en la despedida de Portugal antes del Mundial. “Relativamente a mi expulsión, simplemente quería proteger a mi colega“, explicó.

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Aunque más allá de estirar la polémica, el portugués le dejó en claro a Chile que no quería agredir al defensor. “¡Nunca con la intención de herir al oponente!“, remarcó.

Finalmente, el jugador le dedicó palabras a los hinchas que dijeron presente. “Gracias a todos los portugueses que estuvieron en el Jamor, ambiente increíble, seguimos juntos”.

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Con esto, Rafael Leao le pone punto final a la pelea que tuvo con Iván Román en el amistoso entre Chile y Portugal. La Roja ahora se enfoca en lo que viene, con un nuevo desafío ante un mundialista como República Democrática del Congo.

Fecha y hora del próximo partido amistoso de Chile

Chile se olvida de Portugal y ahora pone la mira en lo que será su próximo amistoso. La Roja cierra su gira por Europa enfrentando a República Democrática del Congo este martes 9 de junio desde las 12:00 horas y sin público en las tribunas.

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En resumen, la pelea de Leao y Román