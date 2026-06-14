Mientras los jugadores disfrutaban de un asado, el clima les jugó una dramática situación que alarmó a toda la delegación.

Lo que parecía ser una tranquila jornada de tarde libre para la selección de Argentina se transformó en una preocupación mayor en la concentración en Kansas, en la previa de su estreno en el Mundial 2026.

Todo, porque una alarma llegó a todos los celulares de los campeones del mundo, desatando una alerta en la delegación, que se preparaba para disfrutar de un asado.

“Hay una advertencia de tornado para esta zona hasta las 9:15. Refúgiese de inmediato en un sótano o en una habitación interior de la planta baja de un edificio sólido. Si se encuentra al aire libre, en una casa móvil o en un vehículo, diríjase al refugio más sólido cercano y protéjase de los escombros que puedan salir despedidos. Consulte los medios de comunicación oficiales”, decía el texto.

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Alarma de tornado asustó a los campeones del mundo

Una alarma en la delegación de la selección de Argentina causó terror la noche del sábado, según reportó el medio Bolavip Argentina, en la previa del estreno en el Mundial 2026.

Los campeones del mundo tuvieron tarde libre y para la noche organizaron un asado, que bien lograron hacerlo, se vio interrumpido por una señal de alerta en sus celulares.

“Y si bien la cena se llevó a cabo como lo pensaban, tuvo ciertas alteraciones a causa de un fuerte temporal que azotó la ciudad del estado de Misuri entre las 9 y las 11 de la noche de este 13 de junio”, explican.

“De hecho, el propio Nicolás Otamendi publicó un video de cómo intentaban avanzar con el asado mientras el cielo desplegaba destellos producto de las fuertes tormentas que se avecinaban en la zona en la que está ubicado el hotel de concentración de la Selección Argentina“, detallan.

Si bien el incidente no pasó a mayores, sembró la preocupación de parte de la prensa del vecino país, además de los familiares de los jugadores que los acompañan en Estados Unidos.

Mira el video: