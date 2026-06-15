La escuadra de Marcelo Bielsa no pudo sacar diferencias ante el cuadro africano y pone en igualdad a todos los equipos del Grupo H.

Definitivamente el Mundial 2026 es muy desfavorable para el fútbol sudamericano que sigue en mala racha. Ahora fue el turno de Uruguay, quien fue incapaz de superar a Arabia Saudita y rescató una igualdad por 1-1 en Miami.

Como era esperable, el equipo que dirige Marcelo Bielsa trató mediante su intensidad de hacerse del control del juego; sin embargo, los saudíes aprovecharon la pelota detenida para dar el golpe efectista en Miami, gracias al central Abdulelah Alamri (41’).

Pero en el segundo tiempo, Uruguay se volcó en demanda del arco de Arabia para evitar el ridículo mundial, y encontró en el remate de Maximiliano Araújo (80′) la igualdad que termina siendo definitiva y pone de terror el Grupo H en la Copa del Mundo.

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¿Cómo quedan Uruguay y Arabia Saudita en el Mundial 2026?

Con este resultado, todos los equipos de esta zona quedan igualados en un punto, con la “ventaja” para sudamericanos y africanos por convertir goles en su encuentro. España y Cabo Verde cierran la zona con la misma puntuación.

¿Cuándo vuelven a jugar?

Uruguay volverá a la cancha este domingo 21 de junio cuando en Miami enfrente a otra de las sorpresas del Mundial 2026 como Cabo Verde, desde las 18:00 horas. Arabia Saudita, en tanto, jugará ante España el mismo día pero a las 12:00 horas en Atlanta.

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Así vivimos el minuto a minuto del partido: