Definitivamente el Mundial 2026 es muy desfavorable para el fútbol sudamericano que sigue en mala racha. Ahora fue el turno de Uruguay, quien fue incapaz de superar a Arabia Sauditay rescató una igualdad por 1-1 en Miami.
Como era esperable, el equipo que dirige Marcelo Bielsatrató mediante su intensidad de hacerse del control del juego; sin embargo, los saudíes aprovecharon la pelota detenida para dar el golpe efectista en Miami, gracias al central Abdulelah Alamri (41’).
Pero en el segundo tiempo, Uruguay se volcó en demanda del arco de Arabia para evitar el ridículo mundial, y encontró en el remate de Maximiliano Araújo (80′) la igualdad que termina siendo definitiva y pone de terror el Grupo H en la Copa del Mundo.
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¿Cómo quedan Uruguay y Arabia Saudita en el Mundial 2026?
Con este resultado, todos los equipos de esta zona quedan igualados en un punto, con la “ventaja” para sudamericanos y africanos por convertir goles en su encuentro. España y Cabo Verde cierran la zona con la misma puntuación.
¿Cuándo vuelven a jugar?
Uruguay volverá a la cancha este domingo 21 de junio cuando en Miami enfrente a otra de las sorpresas del Mundial 2026 como Cabo Verde, desde las 18:00 horas. Arabia Saudita, en tanto, jugará ante España el mismo día pero a las 12:00 horas en Atlanta.
Sudamérica sigue sin sumar triunfos en el Mundial 2026...
URUGUAY 1 (Araújo)
ARABIA SAUDITA 1 (Alamri)
Gracias por acompañarnos.
90+4' OTRO INTENTO DE FEDE VALVERDE
Y extrema recursos el arquero Alowais para evitar el segundo uruguayo. 1-1
90+2' ERA EL SEGUNDO DE URUGUAY
Remate de Nicolás de la Cruz que saca el portero Alowais. 1-1
90' ÚLTIMO CAMBIO EN URUGUAY
Rodrigo Aguirre reemplaza a Federico Viñas. 1-1
ASÍ FUE EL EMPATE DE URUGUAY
El gol de Maximiliano Araújo para equiparar las fuerzas en Miami.
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85' CASI LO DA VUELTA URUGUAY
Remate de larga distancia de Brian Rodríguez que se va desviado por poco. 1-1
84' CAMBIOS EN AMBOS EQUIPOS
En Uruguay entró Brian Rodríguez por Maxi Araújo.
En Arabia ingresó Nawaf Buwalsh en lugar de Mohamed Abu Alshamat. 1-1
¡GOOOOOOOOOOOOL URUGUAYO!
GOL URUGUAYO DE MAXIMILIANO ARAÚJOOOOO...
Para por fin romper el cerco saudí, en el minuto 81 iguala el placar en Miami...
URUGUAY 1-1 ARABIA SAUDITA
72' TERCER CAMBIO EN URUGUAY
Nicolás De la Cruz reemplaza a Manuel Ugarte. 0-1
69' PAUSA DE HIDRATACIÓN EN MIAMI
Uruguay no puede concretar las oportunidades que tiene y entra al último cuarto con la obligación de al menos empatar. Arabia Saudita resiste y puede repetir lo hecho en Qatar 2022. 0-1
64' PRIMER CAMBIO EN ARABIA SAUDITA
Nasser Al-Dawsari reemplaza a Musab Aljuwayr. 0-1
61' ¡PELOTA EN EL PALO!
El remate de Manuel Ugarte pega en el vertical derecho del arco saudí. 0-1
60' OTRO INTENTO SIN ÉXITO DE URUGUAY
Centro de Varela para el cabezazo de Agustín Cannobio que se va muy desviado. 0-1
58' ACABAN DE PERDONAR UNA EXPULSIÓN A ARABIA
Patadón en contra de Cannobio y el árbitro italiano ni amarilla mostró al saudí. 0-1
47' LO TUVO URUGUAY
Otro cabezazo de Federico Viñas y otra contención del arquero saudí. 0-1
COMIENZA EL SEGUNDO TIEMPO EN MIAMI
A ver si el equipo de Marcelo Bielsa da una mejor imagen en este complemento...
URUGUAY 0-1 ARABIA SAUDITA
SE VIENEN DOS CAMBIOS EN URUGUAY
Agustín Cannobio y Juan Manuel Sanabria vienen a la cancha en reemplazo de Darwin Núñez y Matías Viña.
ASÍ FUE EL GOL DE ARABIA SAUDITA
Cortesía de ABDULELAH ALAMRI. Sorpresa en Miami.
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SE TERMINA EL PRIMER TIEMPO EN MIAMI
Sudamérica no da pie con bola en el Mundial 2026 y ahora lo sufre la Celeste...
URUGUAY 0
ARABIA SAUDITA 1 (Alamri)
45' NUEVO INTENTO AÉREO DE URUGUAY
Cabezazo de Federico Viñas, a las manos del arquero Alowais. 0-1
44' LA PRIMERA TARJETA AMARILLA DEL PARTIDO
Es para el central saudí Alamri, que venía de anotar el primer gol del partido. 0-1
¡GOL DE ARABIA SAUDITA!
ALAMRI en su segunda intervención dentro del área rival mete la pelota en el minuto 41...
URUGUAY 0-1 ARABIA SAUDITA
39' NOTABLE ATAJADA DE MUSLERA
Remate dentro del área de Alamri y estuvo fenomenal el arquero oriental. 0-0
30' LA MÁS CLARA DEL PARTIDO PARA URUGUAY
Cabezazo entre punto penal y área chica de MANUEL UGARTE y estuvo fenomenal el arquero Alowais. 0-0
23' PAUSA DE PUBLICI... PERDÓN, HIDRATACIÓN
Aburridísimo primer cuarto del encuentro en Miami. No hay llegadas a los arcos y dan bostezo ambos. 0-0
19' PRIMER ACERCAMIENTO DE ARABIA
Salem Al-Dawsari remató de larga distancia muy desviado. 0-0
5' EL PRIMER INTENTO ES DE URUGUAY
Maxi Araújo remata desde la entrada del área y contiene el arquero saudí. 0-0
¡¡¡COMIENZA EL PARTIDO!!!
Por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026 ya se enfrentan en el Estadio Miami...
URUGUAY vs. ARABIA SAUDITA
Sigue el partido junto a nosotros.-
¡¡¡EQUIPOS A LA CANCHA!!!
URUGUAY y ARABIA SAUDITA ya pisan el gramado del Estadio Miami para cerrar la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026.
¿CÓMO LE VA, "LOCO"?
Marcelo Bielsa se convertirá en el primer técnico argentino que dirige en tres Copas del Mundo con tres equipos diferentes.
Argentina en Corea-Japón 2002. Chile en Sudáfrica 2010 y Uruguay en Norteamérica 2026.
Imagen: Getty
YA NO QUEDA NADA
Se mezclan los hinchas uruguayos y saudíes en el Estadio Miami, para un duelo que tras el empate entre España y Cabo Verde, toma una importancia mayor pensando en la clasificación a la próxima fase.
¡Se viene el fútbol del Mundial 2026, amigos!
EL DISPAR HISTORIAL DE URUGUAY Y ARABIA SAUDITA EN MUNDIALES
La Celeste supo ganar todos títulos, en 1930 y en Brasil 1950 con el histórico "Maracanazo". Es su 15° participación en Mundiales.
Los saudíes debutaron en Copas del Mundo en Estados Unidos 1994, donde hizo su mejor participación histórica metiéndose en octavos de final. Participó en siete ocasiones.
ASÍ ESTÁ LA CANCHA DEL ESTADIO MIAMI
El conocido Hard Rock Stadium ya está dispuesto para recibir su primer encuentro en el Mundial 2026 entre Uruguay y Arabia Saudita.
Imagen: FIFA
LA BANCA DE ARABIA SAUDITA
Georgios Donis tiene como hombres de recambio a los metas Nawaf Alaqidi y Ahmed Alkassar; los defensores Ali Majrashi, Ali Lajami, Nawaf Buwashl, Hassan Kadish y Jehad Thikri; los volantes Nasser Al-Dawsari, Ziyad Al-Johani, Alaa Al-Hejji, Khalid Al-Ghannam, Aiman Yahya y Sultan Mandash; más los atacantes Saleh Al-Shehri y Abdullah Al-Hamddan.
LA BANCA DE URUGUAY
Los hombres que tiene Marcelo Bielsa como alternativas son los porteros Santiago Mele y Sergio Rochet; los defensores José María Giménez, Santiago Bueno y Joaquín Piquerez; los volantes Nicolás De la Cruz, Emiliano Martínez, Rodrigo Zalazar y Juan Manuel Sanabria; más los atacantes Agustín Cannobio, Facundo Pellistri, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.
Afuera de la citación quedaron Ronald Araújo y Giorgian De Arrascaeta.
¡FORMACIÓN TITULAR DE ARABIA SAUDITA!
El griego Giorgios Donis confirmó su 11 para el estreno mundialista ante Uruguay...
Mohamed Alowais en el arco; Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Saud Abdulhamid, Moteb AlHarbi y Mohammed Abu Alshamat en defensa; Musab Aljuwayr, Abdullah Alkhaibari y Mohamed Kanno en mediocampo; Feras Albrikan y Salem Al Dawsari en delantera.
¡FORMACIÓN TITULAR DE URUGUAY!
Marcelo Bielsa confirma su 11 para enfrentar a Arabia Saudita en el debut en el Mundial 2026...
Fernando Muslera en el arco; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera y Matías Viña en defensa; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde (capitán) y Maximiliano Araújo en mediocampo; Darwin Núñez y Federico Viñas en delantera.
LOS ÁRBITROS DEL PARTIDO EN MIAMI
El duelo entre Uruguay y Arabia Saudita será dirigido por el italiano Maurizio Mariani, secundado por sus compatriotas Daniele Bindoni y Alberto Tegoni como asistentes. El cuarto juez será el canadiense Drew Fisher.
Mientras que en el VAR estarán el italiano Marco Di Bello y el croata Ivan Bebek.
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EL HISTORIAL ENTRE AMBOS EQUIPOS
La única vez que se enfrentaron en Copas del Mundo fue en Rusia 2018, con victoria de Uruguay por 1-0 con gol de LUIS SUÁREZ.
¡SIGUE LA ACTIVIDAD DEL MUNDIAL 2026!
Se viene el estreno en la Copa del Mundo del Uruguay de Marcelo Bielsa, que en el Hard Rock Stadium de Miami enfrenta a Arabia Saudita en la continuidad del Grupo H.