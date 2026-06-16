Noruega e Irak protagonizarán un inédito enfrentamiento en el Mundial 2026, con ambas selecciones buscando comenzar con el pie derecho su camino en el Grupo I.

Este martes se disputará el duelo entre Noruega e Irak por el Grupo I del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Ambas selecciones buscarán comenzar su participación en el torneo con una victoria que les permita tomar ventaja en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Los dos equipos llegan tras completar exitosos procesos clasificatorios. Los “Vikingos Rojos” aseguraron su boleto al certamen luego de finalizar en el primer lugar del Grupo I de las eliminatorias de la UEFA con Erling Haaland como la gran figura de la escuadra.

Por su parte, los Leones de Mesopotamia debió recorrer un camino más complejo para llegar al Mundial, ya que no consiguió la clasificación directa en las eliminatorias asiáticas, pero logró sellar su presencia al imponerse por 2-1 a Bolivia en la Llave B del Repechaje Intercontinental.

¿Dónde ver Noruega vs Irak?

El duelo se disputará este martes 16 de junio a las 18:00 horas en el Gillette Stadium de Foxborough de Boston. La transmisión estará disponible a través de la señal de Dsports y en streaming por DGO y Paramount+.

Haaland es la gran figura de Noruega. (Photo by Vincent Carchietta/Getty Images)

El historial de Noruega e Irak en los Mundiales

Noruega e Irak nunca se han enfrentado en la categoría absoluta, por lo que el duelo de este martes marcará el primer choque entre ambas selecciones.

Los noruegos disputarán su cuarta Copa del Mundo, tras sus participaciones en Francia 1938, Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Sus mejores actuaciones llegaron precisamente en 1938 y 1998, cuando alcanzaron los octavos de final, una marca que esperan igualar o superar en esta edición del torneo.

Irak venció a Bolivia en la final del repechaje y clasificó al Mundial. (Photo by Rodrigo Oropeza/Getty Images)

Esta será apenas la segunda participación de Irak en un Mundial. Su único antecedente se remonta a México 1986 donde no pasaron de la fase de grupos, por lo que la clasificación este 2026 significó el regreso de los Leones de Mesopotamia a la máxima cita del fútbol tras 40 años de ausencia.