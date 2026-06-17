Piero Hincapié se ha transformado en el tema más comentado en la “Tri” por su estado anímico para el segundo partido de la fase de grupos.

Piero Hincapié, figura de la selección de Ecuador, protagoniza el escándalo de la semana y ahora genera preocupación para el segundo partido de la fase de grupos del Mundial.

En el debut, el equipo dirigido por Sebastián Becaccece no pudo concretar en el arco rival y finalmente perdió por 1-0 ante Costa de Marfil. El tema es que ahora se juega sus cartas ante Curazao este 20 de junio.

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Para dicho partido Beccacece quiere a todos sus jugadores al 100%. Sin embargo, uno de sus pilares en la defensa no estaría concentrado en la final del sábado.

Esto tiene relación con Hincapié, ya que se informó este miércoles que terminó su relación con la influencer Aura de la Cruz. El futbolista y el modelo habían mantenido una relación por varios meses. Incluso acompañó al defensa del Arsenal a la final de la Champions League. Por lo que todo indicaba que la pareja vivía su mejor momento.

Piero Hincapié sufre en el Mundial: perdió ante Costa de Marfil y lo patearon

Pero todo se derrumbó tras la caída de Ecuador en el debut del Mundial. Tras ello, empezaron los rumores de separación entre Aura de la Cruz y Piero Hincapié. Lo que se confirmó está jornada.

Aura de la Cruz confirmó su separación de Piero Hincapié

“Ha sido una decisión muy difícil. Pero hay que aceptar que aveces las cosas no resultan como uno quiere. Solo pido que dejen de relacionarme con él”, indicó la modelo e influencia.

“Pido que dejen de relacionarme con él y de enviarme críticas. Estoy centrada en seguir adelante con mi vida y cerrar está etapa”, agregó. Tras el comunicado, ambos dejaron de seguirse y borraron todo registro en sus redes sociales.

Ahora lo que más preocupa en Ecuador es el estado de Hincapié ya que la “Tri” debe remontar en el grupo E. Por lo mismo, los hinchas se han agolpado en el hotel de la selección para entregarlo su apoyo.

Ahora todo indica que sería titular este sábado cuando Ecuador reciba a Curazao a las 20:00 horas. Tras ello, la fase de grupos la cierra el 25/6 ante Alemania, quien apunta a terminar como líder de la zona.