El vínculo de la Roja con la marca alemana finalizará en diciembre de este año, por lo que una nueva firma vestirá al equipo de todos pensando en el camino al Mundial 2030.

La selección chilena está viviendo un nuevo Mundial mirándolo por TV. Por tercera cita planetaria seguida el equipo de todos se quedó fuera de la fiesta, aunque esta vez tras terminar de manera humillante como colista absoluta de Sudamérica.

Por lo mismo, no queda otra que tragar saliva y mirar hacía el futuro, comenzando desde ya la planificación para lo que será el camino para el Mundial 2030.

Y ojo, que aunque no tengamos ni siquiera un entrenador definitivo para ese periplo, en las últimas horas surgió una información clave pensando en la marca que vestirá a la Roja después de cinco años junto a Adidas.

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La nueva marca que vestirá a la selección chilena rumbo al Mundial 2030

De acuerdo a información publicada por el periodista Coke Hevia en su cuenta de Twitter, para el proceso rumbo al Mundial 2030 la marca que vestirá a Chile será Marathon, esto luego de que en diciembre finalice el contrato de la Roja con Adidas.

Cabe recordar que la selección firmó un vínculo con la icónica marca alemana por cinco años en septiembre del 2021. Esta fue a cambio de US$ 3 millones por temporada y finalizaría en diciembre del 2026, fecha que está próximo a cumplirse.

El contrato de la selección chilena con Adidas está a meses de llegar a su término. | Foto: ANFP.

Ante el adiós de Adidas, la firma que se haría con la selección chilena es Marathon, marca que en nuestro país viste a Huachipato, Unión Española y a Los Cóndores en el rugby. Además, a nivel de selecciones está a cargo de confeccionar las camisetas de Ecuador y Bolivia.

Cabe recodar que la Roja viene de ser vestida por Brooks (entre 2003 y 2010), Puma (2010-2015), Nike (2015-2021) y Adidas (2021-presente). ¿Se unirá Marathon a estas marcas a partir del 2027?

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En síntesis