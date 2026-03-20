La selección chilena está a pocos días de enfrentar a Cabo Verde y Nueva Zelanda, dos partidos amistosos en donde podría debutar la nueva camiseta del equipo de todos confeccionada por la marca Adidas.

Y es que tras varios rumores e imágenes no oficiales, finalmente la empresa alemana ratificó que la Roja usará como segunda vestimenta un extravagante diseño inspirado nada más ni nada menos que en el Desierto Florido de Atacama.

Con este paso, Adidas cambió el clásico color blanco que ha utilizado la Roja cuando ha tenido que cambiar de indumentaria, utilizando a partir de ahora un tono más oscuro y con varias flores estampadas.

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La nueva camiseta visitante de la selección chilena

Jerome Leveque, Gerente General de Adidas Chile, declaró que “el Desierto Florido, lo que es mucho más que un paisaje; es un símbolo de resiliencia y esperanza profundamente arraigado en la identidad chilena”.

Javier Altamirano posando la nueva camiseta de la selección chilena. | Foto: Adidas.

“Con esta camiseta quisimos capturar ese espíritu y transformarlo en un emblema que todos puedan llevar con orgullo, dentro y fuera de la cancha. Este lanzamiento representa nuestra apuesta por la innovación y por conectar genuinamente con lo que mueve a los chilenos”, agregó.

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El conjunto completo de la nueva camiseta de la selección chilena. | Foto: Adidas.

Además, desde la marca aseguraron que “con este lanzamiento, Adidas reafirma su compromiso con el fútbol chileno y con la creación de propuestas que trascienden lo deportivo. Porque esta camiseta no es solo una nueva indumentaria. Es un recordatorio de quiénes somos”.

Cabe recordar que la Roja enfrentará a Cabo Verde el próximo viernes 27 de marzo a las 00:00 (hora de Chile) y el lunes 30 desde las 03:15 a Nueva Zelanda. Ambos duelos se jugarán en el Eden Park, histórico estadio situado en la ciudad de Auckland.

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En síntesis