Esteban Andrada se transformó en el nombre de la polémica del planeta fútbol. Al portero de Real Zaragoza se le soltó la cadena y en una escena digna de Rocky o “Candonga” Carreño, la agarró contra sus rivales del Huesca. A tal punto que mandó al suelo a su contrincante Jorge Pulido. Lo que ahora podría provocar su desvinculación anticipada.

El portero trasandino que sonó en Colo Colo dio la vuelta al mundo. La roja fue solo la guinda de la torta a una reacción que desató el repudio en España. A tal punto que tuvo que salir a pedir disculpas públicas para calmar las aguas.

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“Está muy arrepentido. Ahora está apartado de todo el ruido mediático”, indicó el medio El Mundo sobre el momento que vive Andrada.

Pero la polémica del domingo solo es la guinda de la torta de una campaña para el olvido. En los 28 partidos que ha disputado no logró reflejar su mejor nivel como lo hizo en Boca Juniors, Lanús o Monterrey.

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¿Qué pasará con Esteban Andrada?

Para peor Esteban Andrada acumulaba nueve tarjetas amarillas, siendo el portero más amonestado de la segunda división de España. Registro que aumentó con la tarjeta roja este domingo por la agresión a su rival.

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Ahora está escena digna de película de acción le costará caro al portero trasandino. Según informó Fox Sports arriesga 12 fechas de sanción. Castigo que la dirigencia del Real Zaragoza utilizará como justificativo para rescindir el contrato de Andrada. El vínculo estaba contemplado hasta mitad de año, pero podría finalizar en pleno mes de mayo.

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Tema no menor ya que en calidad de jugador libre podría ser una opción más que viable para Colo Colo. Cabe consignar que Fernando Ortiz deslizó la carta del portero como opción en el arco y con la lesión de Fernando De Paul, se vuelve a despertar el interés por un portero de experiencia.

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Aunque todo dependerá de la decisión de ByN y del rendimiento de Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, que son los reemplazantes del “Tuto”.

En resumen:

Esteban Andrada agredió a Jorge Pulido y recibió una tarjeta roja directa este domingo.

agredió a y recibió una tarjeta roja directa este domingo. El portero del Real Zaragoza arriesga una sanción de 12 fechas tras el incidente.

arriesga una sanción de tras el incidente. La dirigencia del club evalúa rescindir el contrato de Andrada este mes de mayo.

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