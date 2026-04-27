No es exagerado decir que Colo Colo se vio obligado a tener que tachar a Esteban Andrada en su lista de posibles refuerzos. Más allá de las palabras de buena crianza de Fernando Ortiz, el portero argentino es una las opciones que tenía el Cacique en el mercado de fichajes.

Sin embargo, el meta del Real Zaragoza podría recibir una durísima sanción tras el feroz golpe que le dio a Jorge Pulido en la derrota de su equipo por 1-0 ante el Huesca por la fecha 37 de la Segunda División de España.

Andrada en un principio solo había empujado al rival, pero segundos más tarde corrió varios metros para darle un certero golpe de puño en el rostro, lo que desató la locura en la cancha del Estadio El Alcoraz.

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Esteban Andrada se arrepiente de su golpe

El portero rompió el silencio tras esta salvaje reacción, afirmando que “estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente ni para un profesional como yo. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, que fue por tocar la pelota con la mano fuera del área”.

“Pueden ver mi trayectoria. Fue una situación límite, que me salí de contexto. Reaccioné de esa forma pero no lo volvería a hacer, porque sé que soy una persona pública y un profesional de muchos años”, agregó en los canales oficiales del Zaragoza.

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Para cerrar, Andrada afirmó que “le pido disculpas a Jorge Pulido, porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto que me desconecté. Acá estoy para los consecuencias que me dé la liga y si quiere que le vaya a pedir perdón estoy disponible para ello”.

Cabe destacar que el Real Zaragoza ya avisó que analizará lo sucedido y que tomará las medidas disciplinarias que sean necesarias con Esteban Andrada.

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En síntesis

Esteban Andrada podría recibir una sanción tras golpear a un rival en la Segunda División de España .

podría recibir una sanción tras golpear a un rival en la . El portero del Zaragoza le propinó un puñetazo en el rostro al jugador Jorge Pulido .

. El incidente ocurrió en la derrota por 1-0 ante el Huesca, en la fecha 37 del torneo.

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