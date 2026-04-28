¡Regresa la acción nacional en la Copa Sudamericana! Este martes, Audax Italiano enfrenta como visitante a Barracas Central en el estadio Florencio Sola de Banfield, por la fecha 3 del Grupo G del certamen Conmebol.
Los audinos llegan con una gran oportunidad de mantenerse en la parte alta de la tabla, tras su importante triunfo por 2-1 ante el siempre difícil conjunto de Vasco da Gama de Brasil en la fecha pasada, resultado que los tiene hoy por hoy 2° con 3 puntos.
Barracas, en tanto, aún no gana en el torneo continental y marcha 3° con dos empates sin goles ante el propio Vasco da Gama y Olimpia de Paraguay.