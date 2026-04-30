Sebastián “Zanahoria” Pérez se convirtió en el gran héroe del partido de Copa Sudamericana entre Palestino y Gremio, que terminó en empate, donde el portero nacional tuvo una noche soñada al parar tres veces seguidas un penal.

El arquero conversó con Los Tenores de ADN donde habló de su gran momento y también reveló cuál es uno de sus máximos anhelos profesionales. “Fue una noche atípica, un momento lindo que se da muy pocas veces. Con el paso del tiempo uno va asimilando mejor lo que ocurrió”.

Asimismo, sobre cómo enfrentó los penales, señaló que hay preparación, pero también hay un factor fortuito. “Algo de fortuna y de cómo uno se siente en el momento. El video va quedando de lado; si bien sirve para ver patrones de movimiento, el jugador tenía bien ejecutados tanto la derecha como la izquierda, así que tenía que elegir un lado y confiar en mi instinto”.

El gran anhelo de “Zanahoria” Pérez

En esa misma línea, el portero reveló que siempre busca volver a las nóminas de la Roja. “Siempre he entrenado y jugado pensando en la selección, eso no me lo va a quitar nadie. Un técnico puede optar por otro arquero, pero mi meta es volver a La Roja”.

/Photosport

Agregando: “Para eso tengo que hacer buenos partidos y ser más regular, tanto a nivel nacional como internacional. También debo entrar en los planes del DT”.

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En síntesis: