Figura de Copa Sudamericana responde a polémicos dichos de Arturo Vidal: “Lo planteamos bien”

Palestino se transformó en uno de los equipos destacados de la fecha 3 de Copa Sudamericana. Esto debido a la magistral presentación de Sebastián Pérez.

El “Zanahoria” atajó tres penales y mantuvo el arco en cero ante Gremio. Por lo que fue la gran figura de está semana. El tema es que en medio de este gran momento, tuvo palabras para responder a uno de los grandes detractores del elenco árabe.

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Arturo Vidal desató polémica luego del triunfo del “Tino-Tino” ante Colo Colo. Es que el King se molestó con el planteamiento que realizaron en el Estadio Monumental.

“No sabía a lo que juegan, cambiamos a línea de cuatro pero cuando está el equipo tan atrás es difícil encontrar espacios”, lanzó Vidal tras la derrota por 1-0.

“El goles les sale de rebote y después ya no pudimos encontrar para marcar”, agregó molesto el Bicampeón de América.

“Zanahoria” Pérez responde a polémicos dichos de Arturo Vidal

Así las cosas, ahora fue el turno de Sebastián Pérez para responder a estos polémicos dichos de Arturo Vidal.

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El portero de entrada reconoció que los resultados no fueron los esperados con Cristián Muñoz. Por lo que ahora con Guillermo Farré buscan afianzarse definitivamente en este 2026.

Pero tuvo una magistral respuesta para Vidal al ser consultado si fueron mezquinos ante Colo Colo. “No, para nada. Planteamos bien el partido. Nació el gol de una gran jugada”, recalcó a ESPN Chile.

Sebastián Pérez respondió a los dichos de Arturo Vidal

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“Claro en el segundo tiempo bajamos. Cuando ellos atacan contra el arco que está su, nos van metiendo atrás. Pero por la urgencia que teníamos, había que salir del Monumental con los puntos. Cada uno tiene su opinión y es respetable”, sentenció categórico.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Ahora Colo Colo se enfoca justamente en la Liga de Primera. Esto debido a que el domingo 3 de mayo recibe a Coquimbo Unido por la fecha 9, encuentro que quedó aplazado por la participación de los piratas en Copa Sudamericana.

Los albos son punteros con 21 unidades, misma cantidad que Deportes Limache. Por lo que un triunfo podría ser clave para escaparse en la parte alta de la tabla.

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En resumen:

Sebastián Pérez respondió a los polémicos dichos de Arturo Vidal.

El portero recalcó que plantearon bien el partido donde Palestino venció por 1-0 a Colo Colo.

Colo Colo vuelve a jugar este domingo 3 de mayo ante Coquimbo. Si gana será puntero de la Liga de Primera.