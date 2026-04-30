Colo Colo vive una semana de noticias en el Estadio Monumental. Este miércoles se definieron a varios nuevos miembros del directorio de Blanco y Negro, que seguirá siendo presidido por Aníbal Mosa.

El regreso de Jaime Pizarro a la institución es una de las grandes novedades de la nueva mesa directiva. Además, entraron Paul Fontaine, Nicolás Monckeberg y Paloma Norambuena como nominados de Mosa.

Pese a que el cuerpo técnico y el plantel están enfocados en el partido del fin de semana contra Coquimbo Unido, también se dan un tiempo para digerir estas noticias. Así, Fernando Ortiz sacó la voz en Macul.

“Quiero felicitar a Aníbal. En la vida, continuar un proyecto es lo mejor que nos puede suceder. No lo he visto todavía, pero lo voy a saludar y felicitar, estoy feliz de que pueda continuar juntos“, destacó el DT.

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Fernando Ortiz aplaude la continuidad de Aníbal Mosa y la llegada de Jaime Pizarro a Blanco y Negro

Además, Fernando Ortiz reaccionó a la llegada de Jaime Pizarro. Además de director de Blanco y Negro, el Káiser tendrá un rol de director de todas las áreas del club, por lo que estará en gran contacto con el DT.

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“Es una persona que entiende y sabe de fútbol, que ha pasado por diferentes lugares en nuestra institución y en el país. Y es el papá del Vicho (Pizarro), así que algo puede enseñarnos“, dijo el entrenador.