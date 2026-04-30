Un día movido tuvo Colo Colo este miércoles, porque se realizó la Junta Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro, cita anual, y tras ella se armó el nuevo directorio de la concesionaria.

Una de las grandes novedades que se produjo en el interior del cuadro albo fue el regreso del ex volante campeón de la Copa Libertadores en 1991, Jaime Pizarro, quien viene de salir del ministerio de Deportes, tras la partida del Presidente Gabriel Boric de La Moneda.

El retorno de Pizarro al Monumental, donde también fuera entrenador, generó ruido y muchos comentarios, entre ellos el de su ex compañero en el equipo del 91 Gabriel Mendoza, quien quedó sorprendido por el nuevo cargo del personero.

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Coca Mendoza se sorprende por el regreso de Jaime Pizarro a Colo Colo

El retorno al club albo de Pizarro para ejercer la función de director en ByN fue analizada por el Coca en RedGol, y el lateral derecho aprovechó de tirarle un palo al club albo.

“Me parece muy raro todo. De verdad que yo quedé… plop. O sea, quedamos plop muchos. O sea, ojalá este cargo, y voy a tirar un palo, le haga bien y le tomen el peso a lo que son los jugadores del plantel del Colo Colo 91, que se los pasan por las ramos los de Blanco y Negro”, dijo Mendoza.

Luego, le pidió a Pizarro “que haga cosas por los del plantel del 91, que haga cosas, que le tomen el interés, que le tomen el protagonismo que deberían haberle tomado hace rato a ese plantel”.

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Jaime Pizarro regresó a trabajar a Colo Colo. Foto: Alejandro Astorga/Aton Chile

Además, Gabriel Mendoza no está muy conforme con la nueva figura administrativa que tiene Blanco y Negro, donde Aníbal Mosa figura como el controlador total, tras la partida del bloque de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz Tagle.

“Que Mosa controle todo es muy raro, está todo muy turbio, no sé cuál es la idea. Ahora el Club Social y Deportivo va a tener cero peso y creo que debería tener una representatividad mucho más alta”, cerró Gabriel Mendoza.

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En síntesis

Jaime Pizarro regresa como nuevo director de Blanco y Negro tras dejar el ministerio.

regresa como nuevo director de tras dejar el ministerio. La Junta Ordinaria de Accionistas definió este miércoles el nuevo directorio de la concesionaria alba.

definió este miércoles el nuevo directorio de la concesionaria alba. Aníbal Mosa asume como controlador total ante la salida de Vial y Ruiz Tagle.

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