PayPal es una plataforma intermediaria financiera de origen norteamericano que se expandió en todo el mundo. Las casas de apuestas con PayPal actualmente son las más buscadas, justamente porque es el medio de pago predilecto de una importante cantidad de apostadores.

Casas de apuestas con PayPal de Chile en agosto 2024

PayPal es una billetera virtual que nació como una manera de facilitar las transacciones de envío de dinero, pagos, operaciones internacionales, etc. El usuario de esta billetera electrónica debe vincular sus tarjetas o cuentas bancarias para concretar los pagos.

Lo positivo de PayPal es que resguarda los datos financieros, el cliente mantendrá seguro su información bancaria, puesto que todas las transacciones se realizan a través de este intermediario.

Son por todas esas razones que los jugadores buscan casas de apuestas con PayPal y aunque no encontramos de buenas y a primeras plataformas que acepten este método, te dejamos un listado de sitios que tienen habilitadas múltiples formas de pago.

Sitios de apuestas Promoción de bienvenida Aplicación Apuestas en vivo Estelarbet Duplica el 1° depósito máximo $100,000 CLP Android/ iOS (próximamente) Sí Novibet Duplica el 1° depósito máximo $200,000 CLP Android Sí Betano Duplica el 1° depósito máximo $200,000 Android Sí bet365 Nuevos clientes registrados consiguen hasta

$30

en créditos de apuestas Android/ iOS (corrobora disponibilidade en tu región) Constata en el sitio de bet365 Jugabet 275% de los depósitos + apuestas gratuitas de $14.000 CLP en freebet para la sección deportes o 300 giros gratis en el casino Android Sí Rojabet Paquete de bienvenida máximo $1.000.000 CLP + 150 free spins Sitio responsivo Sí Coolbet Duplica el primer depósito máximo $200,000 CLP Android/ iOS Sí 1xbet Duplica el primer depósito máximo $300,000 CLP Android/ iOS/ Windows Sí Betway Duplica el primer depósito máximo $100,000 CLP Android Sí Betsala 200% con tu 1° depósito máximo $100,000 CLP Sitio responsivo Sí Betwarrior Duplica el 1° depósito máximo $200,000 CLP + 1 apuesta gratuita de $10,000 CLP. Android Sí Tonybet Duplica el primer depósito hasta $200,000 CLP Sitio responsivo Sí Leo Vegas Consigue una apuesta gratuita hasta $10,000 CLP Android/ iOS SÍ SportingBet Descubre tu oferta personalizada Sitio responsivo Sí

Las 10 mejores casas de apuestas con PayPal de Chile

Aunque es todo un desafío encontrar casas de apuestas con PayPal en Chile, elegimos los 10 mejores sitios de apuestas con mayores posibilidades de pago porque, aunque no tengan incorporado este monedero electrónico, no dudamos que pronto esté disponible dentro de la cartilla de depósitos y retiros.

Te dejamos un listado completo de los sitios mejor puntuados:

Casa de apuestas Principal bono de bienvenida Código de promocional Estelarbet Duplica el 1° depósito con tope de $100,000 CLP Obtén aquí el código Términos y condiciones: Inscríbase en el sitio y luego pida la oferta. Para activar el bono se requiere de un depósito de $5,000 CLP o superior. Se debe apostar en pronósticos múltiples o sencillos, prepartido o en directo con cuota de valor 1,6 o más por evento. Rollover: apueste 8 veces la cantidad del bono. La bonificación tiene vigencia por 14 días. Además, dependiendo del valor ingresado, la casa otorgará giros gratuitos. Leer Términos y Condiciones en Estelarbet. Novibet Duplica tu 1° depósito hasta un máximo de $200,000 CLP. REDVIP Términos y condiciones: Inscríbase y concrete un depósito de, al menos, $5.000 CLP.Como requisito deberá apostar 5 veces el valor del ingreso válido más la bonificación en apuestas sencillas o combinadas con cuota del valor 1.50 o superior. Leer Términos y Condiciones en la web. Betano Duplica el primer depósito máximo $200,000 CLP REDVIP Términos y condiciones: Abra una cuenta, luego deposite, al menos, $5,000 para activar la oferta. Es necesario apostar 5 veces la bonificación + el depósito con cuotas de 1.65 o más. Las condiciones deben cumplirse dentro del plazo de 90 días. Corrobore los Términos y Condiciones en Betano. bet365 El sitio concede hasta $30

en créditos de apuestas para nuevos usuarios. BOLA365 Términos y condiciones: Clientes mayores de 18 años. Abra su cuenta en bet365 y realice un depósito mínimo de $10, el sitio le concederá créditos de apuesta (hasta $30) igual al valor de su depósito cuando haga apuestas válidas del mismo importe y estas hayan sido determinadas. Ganancias excluyen valores en créditos de apuesta. Leer Términos y Condiciones completos en bet365. El código de bonificación de bet365 se puede usar durante el proceso de registro, pero no cambia la cantidad de la oferta de ningún modo. Jugabet 275% de los primeros depósitos, además, podrá conseguir apuestas gratis de $14,000 CLP para apuestas deportivas o solicitar 300 giros gratuitos. Obtén aquí el código Términos y condiciones: Regístrese y enseguida verifique su información (número de teléfono y correo electrónico). Los clientes disponen de 7 días a partir del registro para hacer un primer depósito. El importe total de la bonificación se consigue con los 5 primeros depósitos. El depósito mínimo para activar el bono es $5,000 CLP. Es necesario apostar 7 veces el valor con cuotas de 1.4 o superior. Las apuestas gratis también poseen T&C. Corrobore reglas en el sitio. Rojabet Consigue hasta $1.000.000 CLP + 150 free spins Obtén aquí el código Términos y condiciones: La oferta consiste en multiplicar los 3 primeros depósitos. El 1° depósito mínimo debe ser de $5,000 CLP, se obtiene el 100% máximo $200,000 CLP + free spins. Como requisito es necesario apostar el importe total en una o más apuestas con cuota del valor de 2.00 o más. La bonificación se debe usar en apuestas sencillas o combinadas con cuota de 1.7. La condición es apostar 8 veces el valor. Los 50 free spins son de $100 CLP cada uno y se conceden 24 horas luego de la activación de la oferta. Consulte reglas completar completas en Rojabet. Coolbet Duplica el primer depósito máximo $200,000 CLP Obtén aquí el código Términos y condiciones: Válido para usuarios de Chile. El bono se activa con un depósito mínimo de $5,000 CLP. Se necesita apostar 6 veces el importe con cuota de valor 1.5 o superior, es necesario apostar en mercados sencillos, múltiples y de sistema, antes del partido y en directo. La bonificación debe ser utilizada dentro de los 30 días. Conozca todos los Términos y Condiciones en la web de Coolbet. 1xbet Duplica el primer depósito máximo $300,000 CLP REDBONO Términos y condiciones: Abra una cuenta e ingrese un mínimo de $740 CLP para activar el bono. Para canjear la oferta, modifique a su balance de bonificaciones y apueste 5 veces el valor del bono en apuestas combinadas conteniendo, al menos, 3 eventos con cuotas de 1.40 o más. Los usuarios tienen 30 días luego de la apertura de la cuenta para usar el bono. Conozca toda la reglamentación en 1xbet. Betwarrior Duplica el primer depósito máximo $200,000 CLP + apuesta gratuita de $10,000. Obtén aquí el código Términos y condiciones: Regístrese y haga un depósito de $5,000 CLP o superior. Conseguirá una apuesta gratis de $10,000 CLP. Apueste 5 veces el valor total (depósito + bono) con cuotas cuyo valor sea de 1.7. Si efectúa una apuesta parlay, una de las selecciones deberá contar con cuota de 1.7 o superior. La bonificación estará disponible por 30 días. Constate los Términos y Condiciones completos. Tonybet 100% del primer depósito máximo $200,000 CLP Obtén aquí el código Términos y condiciones: Regístrese y deposite por primera vez, al menos, $5,000 CLP. Apueste el valor del bono 8 veces con cuota mínima de 1.7 o más en apuestas sencillas o en combinadas (mínimo 2 selecciones) con cuota de 2.00. El cliente dispone de 30 días para utilizar la promoción. Leer Términos y Condiciones completos.

Estelarbet

Estelarbet es un sitio con un diseño muy divertido para realizar apuestas deportivas en directo y previas al evento, pero no sólo eso, también se puede apostar en el casino donde hay mesas en vivo.

El sitio tiene una sección especial dedicada a todas las promociones, clientes nuevos y antiguos pueden aprovechar las ofertas como bonos de bienvenidas, devoluciones, combinadas aseguradas, multiplicación de los segundos y terceros depósitos, etc.

Por más que no sea una casa de apuestas con PayPal, hay varios métodos para realizar pagos y concretar retiros donde están incluidos medios como tarjetas Visa, MasterCard, Webpay y Mercado Pago.

Se puede apostar en numerosos mercados como fútbol, tenis, básquet, handball, automovilismo, boxeo, beisbol y muchos más. Podrás encontrar en los atajos las apuestas del día, cuotas mejoradas y la herramienta BetBuilder.

Betano

Betano luego de ser espónsor oficial de dos de los eventos más importantes del año, esto es, de la Copa América 2024 y de la Eurocopa, el sitio ganó más adeptos, especialmente de aficionados al fútbol.

No obstante, el operador no sólo se destaca en el fútbol, también se puede apostar en tenis, básquet, fútbol americano, golf, atletismo, deportes motores, deportes de invierno, entre otras tantas disciplinas, pero no pretendemos dar una lista acabada de todos los mercados, podrás ver más al acceder al sitio.

Recomendamos de esta web las apuestas en vivo, pues dispone de información adicional como estadísticas y de un chat online con otros apostadores para que puedas intercambiar estrategias y construir apuestas valiosas.

Claro que no se trata de una de las casas de apuestas con PayPal, pero de todas maneras el operador acepta medios de pago como Webpay, transferencias, efectivo, Mach, tarjetas, Skrill y Neteller.

bet365

bet365 la marca ya habla por sí sola, pues es una de las casas de apuestas más conocidas a nivel mundial, justamente por tener una trayectoria importante en el universo de las apuestas deportivas.

El sitio de apuestas tiene habilitado dentro de su cartera de pago varios métodos como tarjeta de crédito, débito, monederos electrónicos, transferencias bancarias y otros de los más utilizados en Chile.

Este sitio es una de las casas de apuestas con PayPal, pues ofrece pagos a los usuarios mexicanos, sin embargo, los chilenos deberán aguardar un poco más hasta su habilitación, no dudamos que pronto sea incorporado a los demás métodos de pago.

En el botón de las ofertas encontrarás más que el bono de bienvenida, hay otras promociones exclusivas para clientes nuevos y elegibles, por eso, recomendamos ingresar al sitio para no perderte ninguna bonificación.

1xbet

1xbet es una de las plataformas más completas en apuestas deportivas, puesto que asciende a cerca de 56 deportes para apostar y no solo eso, el sitio abre la posibilidad de concretar predicciones en asuntos extras como la política, el entretenimiento y hasta pronósticos meteorológicos.

Si comparamos la tabla de los bonos, observarás que en los Términos y Condiciones es el operador que menos valor solicita para la activación de la bonificación, eso hace que la promoción sea bastante accesible.

Nos sorprende que, teniendo más de 70 métodos de pago para depósitos y retiros, no sea una de las casas de apuestas con PayPal en Chile y eso que en otro país donde el sitio opera sí lo tiene disponible.

El operador es socio deportivo de la Serie A TIM, del París Saint-Germain Football Club, de LaLiga, del FCB, etc. La verdad son muchas las alianzas que este operador tiene con equipos deportivos, por ende, se consigue buenas cuotas apostando a sus auspiciados.

Jugabet

Jugabet es una plataforma de apuestas deportivas, pero también tiene su sección de tragamonedas y casino en vivo, así como juegos instantáneos. Puedes probar las apuestas deportivas con un bono de bienvenida que hará rendir hasta 275% más tus depósitos.

Las apuestas de deportes en directo es el punto fuerte de este sitio de apuestas, diariamente el sitio cubre cientos de eventos de fútbol, tenis, básquet, tenis de mesa, eSports y más de cada rincón del mundo.

En las promociones podrás obtener bonificaciones en apuestas parlay, seguros de apuestas y otras ofertas pensadas para nuevos usuarios, así como para quienes ya usan con frecuencia la página.

No es una de las casas de apuestas con Apple Pay, pero es posible operar a través de depósito bancario, tarjetas, Webpay, Banco Estado, Banco de Chile, BICE, BCI, Banco Falabella, Skrill, Neteller, etc.

Novibet

Novibet además del bono de bienvenida, también dispone de un apartado especial con promociones adicionales como pagos anticipados, cash out, acelerador de combinadas, devoluciones y garantías de retiradas.

No forma parte de una de las casas de apuestas con PayPal, aunque existan múltiples formas de hacer transacciones como depósitos bancarios, tarjeta de crédito, débito o prepago, pago en Efectivo (Caja Vecina, Líder, SuperBodega aCuenta, Banco Estado Express), WebPay, AstroPay, Skrill y Neteller.

En cuanto a los mercados se puede apostar en más de 35 deportes, pero adicional a los tipos de apuestas deportivas, también es posible hacer predicciones en asuntos como política y entretenimiento.

El operador es patrocinador y embajador de equipos reconocidos como Huachipato, Aris FC, Fortaleza, Aris FC, Atromitos FC, Volos FC y Panaitolikos, por lo que conseguirás buenas cuotas apostando en ellos.

Rojabet

Rojabet tiene un llamativo bono de bienvenida de $1.000.000 CLP + 150 giros gratis, pero no es la única oferta destacada, las misiones otorgan premios interesantes y los pozos son abultados.

El sitio se destaca principalmente en el fútbol chileno, pero hay más deportes, obviamente donde se incluyen disciplinas más conocidas en el país como tenis, básquet, vóley hasta aquellos con menos seguidores.

Resaltamos una vez más que el fuerte de la casa es el fútbol, incluso en su presentación se identifican como hinchas de la roja, además es patrocinador de equipos locales como el Club de Deportes Coquimbo Unido, Club Deportivo y Ferroviario Arturo Fernández Vial y el Club Deportivo Palestino.

Los proveedores de pago son seguros, se pueden hacer transacciones por WebPay, Banco del Estado, BCI, Santander, Pagar en efectivo, Skrill, incluso criptomonedas, a pesar de la variedad de pagos no es una de las casas de apuestas con PayPal.

Coolbet

Coolbet se define como la casa de apuestas más transparente del mundo y es que el sitio se encuentra presente en varios países, especialmente del continente americano.

El patrocinador oficial del Colo-Colo dispone de más de 20 mercados de apuestas, es decir, no sólo se puede apostar en fútbol, también hay otras disciplinas, de hecho, amplia su oferta de apuestas hacia mercados no deportivos como el entretenimiento.

Si quieres probar que tan bueno es el sitio, no dudes en aprovechar el bono de bienvenida, otorga el 100% del primer depósito que hagas y podrás conseguir hasta $200,000 CLP.

No es una de las casas de apuestas con PayPal, pero podrás elegir hacer tus pagos por medio de tarjetas, Red Compra, Mach, Cleo, depositar en efectivo con Servifácil o elegir monederos como AstroPay, Skrill, Neteller, etc.

Betwarrior

Betwarrior el auspiciante oficial de las selecciones chilenas tiene una oferta deportiva interesante, enfocándose, justamente en los equipos nacionales. Los mercados de apuestas son muchos, se puede apostar por más de 30 disciplinas, también hay apuestas especiales de BW.

Para una buena experiencia con el sitio se sugiere descargar directamente la App, por ser más cómoda, rápida y fácil de usar, allí podrás elegir entre dos bonos uno para el casino y el mencionado con anterioridad que brinda el 100% para apuestas deportivas y adicional 1 apuesta gratis de $10,000.

Con relación a los métodos de pago, aunque no acepte PayPal, hay otras formas de realizar las operaciones, se puede optar por Tarjetas de crédito y débito (Visa y MasterCard), MuchBetter, Ecopayz, Skrill y Neteller.

Es posible apostar en diversos mercados concretando apuestas simples (también llamadas sencillas), combinadas (o parlay) y en apuestas de sistemas, tú eliges cómo quieres apostar.

Tonybet

Tonybet es uno de los sitios con diseño más divertido y su página es tan sencilla que cualquier nuevo usuario entendería como apostar por primera vez. El bono es una buena oportunidad para probar la plataforma consiguiendo el 100% de tu primer depósito.

También son buenas otras promociones presentes en el operador como el programa de apuestas VIP en deportes, los torneos y otras ofertas por pronósticos.

Es posible apostar en 38 disciplinas, de las cuales el operador cubre un gran porcentaje de ellas en vivo, principalmente las más solicitadas como fútbol, básquet, tenis y eSports, sólo por destacar algunas.

Se puede operar con WebPay, Visa, MasterCard, Khipu, Caja Vecina, Banco Estado, Santander, Banco Chile, MuchBetter, Neteller, pero aún no está incorporado el sistema de pago PayPal.

Más sobre las 10 mejores casas de apuestas con PayPal de Chile

Mencionamos que los sitios destacados con anterioridad no son todas casas de apuestas con PayPal, pero sobresalen por disponer de una buena cantidad de métodos para depósitos y retiros.

Por supuesto que otros aspectos además de las pasarelas de pagos se deben destacar, por eso haremos un repaso de puntos positivos de cada uno de los operadores.

Estelarbet tiene dos aplicaciones, cada una para sistemas operativos distintos uno está destinado a teléfonos Android y el otro para iOS, en la app tendrás las mismas funcionalidades que en el sitio.

Aquí es importante aclarar que la versión Android ya está en pleno funcionamiento, pero la app de iOS en Chile estará pronta para su descarga próximamente, por lo que deberás estar atento.

Novibet tiene su app para los usuarios que utilizan teléfonos Android, al descargarla tendrás acceso directo a las apuestas deportivas, apuestas en vivo, casino, la sección Noviladies y virtuales.

El sitio dispone de cuotas mejoradas y supercuotas, allí podrás ver fácilmente las probabilidades con los valores más altos, por lo que tus pronósticos serán más rendidores.

Betano tiene su app para Android, pero en otros países ya habilitó su descarga para iOS, incluso está experimentando con una nueva app de realidad virtual llamada Betano VR.

Las apuestas deportivas en vivo son una de las mejores entre los sitios presentados anteriormente, dado que es completo por sus gráficos, estadísticas y la sala de chat en vivo disponible para hablar entre los clientes durante la transmisión de un evento.

bet365 tiene disponibles aplicaciones para Android y teléfonos con sistema operativo iOS, pero su disponibilidad está sujeta a localización geográfica, por ende, deberás constatar si existe la posibilidad de descarga en tu región.

El sitio tiene varias herramientas útiles como el creador de apuestas, cash out, ofertas por las apuestas combinadas y demás.

Jugabet tiene disponible para su descarga la app en Google Play, claro que también se puede apostar ingresando a través del navegador puesto que se trata de un sitio responsive.

Las apuestas en vivo son las más destacadas del sitio, no tanto las previas al partido, de hecho, cubre más mercados en directo que en las anticipadas.

Rojabet es una página que se adapta a cualquier dispositivo, por ende, no será necesaria ninguna descarga, aunque sería bastante útil disponer de una app para tener acceso directo.

Si necesitas ayuda, el sitio tiene una sección de tutoriales y un blog muy completo que es de gran relevancia para los nuevos clientes.

Coolbet puede ser descargada por teléfonos con iOS y Android, no son apps tan pesadas, por lo que no ocupará mucho lugar en tu teléfono.

Herramientas como Betbuilder, generador de combinadas y combo seguro son muy provechosas para cualquier usuario del sitio.

1xbet tiene 3 aplicaciones, una para iOS, otra para teléfonos con sistema operativo Android y la app de Windows, todas tienen el mismo servicio que la página web.

Al ingresar a la sección directo podrás apostar en miles de eventos diarios de diferentes países del mundo.

Betwarrior, como bien dijimos antes, tiene app para Android, es súper recomendable su descarga, realmente es una experiencia mejorada desde todo punto de vista.

Es aprovechable su sección en vivo, las cuotas van cambiando conforme al desarrollo del partido, será posible conseguir cuotas superiores en el directo.

Tonybet aún no tiene una app nativa para Chile, pero eso no es problema, el sitio se adapta a cualquier pantalla desde donde decidas ingresar.

La casa de apuestas tiene una sección en vivo con los eventos más populares, por lo que podrás apostar a tu equipo o jugador favorito con seguridad.

Captura realizada desde 1xbet el 30/08/2024

¿Qué hace que una casa de apuestas de Chile sea de primera categoría?

Habrás notado a lo largo de esta guía qué es lo importante para nosotros en una casa de apuestas, por si no pudiste percibirlo, enumeramos las características de un buen sitio:

Sistema de seguridad: confiamos en los sitios con tecnología SSL y TSL.

confiamos en los sitios con tecnología SSL y TSL. Calidad de servicio al usuario: una buena atención es lo principal en cualquier servicio.

una buena atención es lo principal en cualquier servicio. Mercados de apuestas: las casas deben cubrir la mayor parte de las preferencias con deportes populares y otros con menos aficionados.

las casas deben cubrir la mayor parte de las preferencias con deportes populares y otros con menos aficionados. Valores de cuotas: indica cuánto paga el sitio por nuestro pronóstico, mientas más altas, mayores retornos obtendremos.

Consideraciones antes de registrarse en una casa de apuestas de Chile

Antes de darte de alta en cualquier sitio de Chile, constata algunos puntos más que formarán parte de una buena experiencia.

Observa si cuenta con un buen bono de bienvenida para nuevos clientes.

para nuevos clientes. En el caso que tengas preferencia por el acceso a través del teléfono, mira si el operador tiene una app.

Comprueba si hay herramientas como cash out, constructor de apuestas, creador de combinadas, etc.

Cómo registrarse en una casa de apuestas online

Seleccionada tu casa de apuestas, es momento de registrarse, el paso a paso es similar, independientemente del sitio que elijas, quizás puede cambiar en ciertos puntos, pero no sale del mismo patrón.

Navega hacia la página de apuestas deportivas deseada, ingresarás directo desde los links indicados en esta misma web. Haz clic en “registro”, surgirá un formulario para señalar los datos personales. Establece un usuario y clave para acceder de esa manera a tu cuenta personal. Digita el código de la bonificación en la casilla si fuese requerido. Lee los términos y condiciones generales y sólo acepta si estás de acuerdo. Ingresa saldo en tu balance con los proveedores de pago habilitados. Realiza tu primera apuesta, sin olvidar los T&C de la promoción solicitada.

Preguntas frecuentes sobre las mejores casas de apuestas con PayPal de Chile