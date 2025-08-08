Este viernes Colo Colo Femenino derrotó por 3-0 a Universidad de Concepción por la fecha 19 de la Liga Femenina, resultado que no solo le sirve al Cacique para sumar 3 puntos en la tabla de posiciones, también porque las acerca a hacer historia tanto en Chile, como en el mundo.

Así es, porque este triunfo ante las penquistas le significa a las albas lograr su 19° victoria en la misma cantidad de partidos disputados, registro que de continuar así la dejan en los registros mundiales.

En el caso de que Colo Colo Femenino termine con “temporada perfecta” , es decir, no perder ningún punto en el campeonato, entraría a un registro poco visto en el fútbol mundial.

ver también Es la goleadora histórica de Colo Colo y revela por qué rechazó jugar en U de Chile: “Me pidieron…”

Este registro se ha dado en muy escasas oportunidades en el mundo fútbol, por ejemplo, en Europa, a nivel masculino, la última vez que se dio en una primera división fue con el Dresdner SC de Alemania, que en 1942-43 ganó los 18 partidos de la liga Gauliga.

Si bien el récord de la temporada perfecta a nivel femenino es más habitual, con el Barcelona 2021-22 (30 partidos) como el más reciente ejemplo, es un hito que no se ha logrado en Chile en su historia e incluso tampoco en Sudamérica , por lo que las dirigidas por Tatiele Silveira en los próximos duelos del torneo chileno tienen una cita con la historia.

Colo Colo Femenino tiene una cita con la historia este 2025. (Foto: Colo Colo)

Publicidad

Publicidad

Las finales que le quedan a Colo Colo Femenino en la temporada:

Fecha 20: Colo Colo Fem vs. Huachipato en La Pintana , el miércoles 13 de agosto a las 11:00 horas.

, el miércoles 13 de agosto a las 11:00 horas. Fecha 21: Audax Italiano vs. Colo Colo Femenino , fin de semana del 17 de agosto a confirmar.

, fin de semana del 17 de agosto a confirmar. Fecha 22: U. Católica vs. Colo Colo Femenino , fin de semana del 24 de agosto a confirmar.

, fin de semana del 24 de agosto a confirmar. Fecha 23: Colo Colo Femenino vs. Deportes Iquique , semana del 27 de agosto a confirmar.

, semana del 27 de agosto a confirmar. Fecha 24: Unión Española vs. Colo Colo Femenino , fin de semana del 31 de agosto a confirmar.

, fin de semana del 31 de agosto a confirmar. Fecha 25: Colo Colo Femenino vs. Everton , fin de semana de 7 de septiembre a confirmar.

, fin de semana de 7 de septiembre a confirmar. Fecha 26: Santiago Morning vs. Colo Colo Femenino, fin de semana del 14 de septiembre a confirmar*.

*Termino de fase regular y comienzo de la liguilla. (5 partidos más máximos)

De mantener esta racha de triunfos, Colo Colo Femenino podría alcanzar los 31 partidos ganados (incluyendo la liguilla), dejándolas como uno de los clubes con mayor cantidad de partidos invictos y ganados en la temporada, superando al mencionado súper Barcelona Femenino del 2021-22 que ganó los 30 de su fixture.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina de Chile:

Publicidad

Publicidad

Tabla actualizada al viernes 8 de agosto del 2025.