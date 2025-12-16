Pese a que en el último lustro, el fútbol femenino nacional lo domina sin contrapesos Colo Colo, el otro equipo nacional que siempre pelea con ellas el primer puesto y los títulos es Universidad de Chile, que quiere hacer historia al inicio del 2026.

Es verdad que las azules se mantienen como una potencia en la categoría, mas no realiza una inversión económica en su plantel como sí ocurre en el archirrival, lo que se grafica en las últimas dos finales del Campeonato, donde las albas vencieron.

Pero el nuevo año para la U aparece como una oportunidad para inscribirse en los libros dorados de nuestro balompié, y así lo quieren hacer con la realización de un partido amistoso internacional, que tiene como objetivo central romper un récord histórico que le pertenece a Colo Colo.

ver también Venidas del Planeta Gol: hijas de Chupete Suazo firman su primer contrato con U. de Chile

U de Chile organiza juego para romper récord de Colo Colo Femenino

Según dio a conocer la institución, el sábado 31 de enero, las azules enfrentarán a River Plate de Argentina, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Nacional. En cuanto al aforo, las autoridades permitieron el máximo de su capacidad, es decir, 45 mil espectadores.

Este dato no es menor, pues Universidad de Chile presenta el encuentro con el slogan “Seamos Historia“, ya que la idea del club laico es que este duelo sea el con más público en la historia del fútbol femenino de nuestro país. Una marca que es propiedad hoy de Colo Colo.

El 19 de noviembre del 2023, las albas vencieron a las azules en la semifinal del Campeonato Femenino por 3-1 en el Estadio Monumental. A este cotejo asistieron un total de 19.966 espectadores, la cifra más alta registrada en la categoría.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo fue el 2025 de las azules?

En el ámbito local, Universidad de Chile finalizó la fase regular de la Liga Femenina en el segundo puesto con 65 puntos. En Playoffs se metió en la final tras eliminar a Huachipato y Unión Española, pero en la definición cayó por 1-0 con Colo Colo.

A nivel internacional, las azules sufrieron un sonoro fracaso en la Copa Libertadores Femenina, donde sólo rescataron dos empates y una goleada en contra del Deportivo Cali. Su peor campaña en la historia del torneo.

Publicidad

Publicidad