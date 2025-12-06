Colo Colo femenino salva el centenario con título contra la U: “Se hizo un gran trabajo”

Colo Colo femenino sumó una nueva copa y ahora se quedó con la Liga Femenina 2025. Con anotación de Paloma López, las Caciques superaron a Universidad de Chile en el sintético del Estadio Bicentenario de La Florida.

Lo que desató los festejos de los hinchas albos que llegaron al recinto y que hasta le hicieron frente a la sorpresiva lluvia que cayó en la capital. Un título que marcó un desahogo para el plantel que estuvo cerca de pelear por la final de la Copa Libertadores.

“Representar estos colores es muy importante. Se hizo un gran trabajo con todo el plantel y la hinchada nos acompañó todo el año. Estoy orgullosa por lo que hemos conseguido”, recalcó Yanara Aedo tras el pitazo final.

La capitana de Colo Colo destacó en todo este 2025 y fue clave en la campaña de está temporada donde se consiguieron 31 triunfos al hilo. Perfección dentro de la cancha y que fue reconocida por los hinchas que aplaudieron de pie al plantel de Tatiele Silveira.

Colo Colo femenino salvó el Centenario

Escenario que también abordó Aedo y como una hincha más confesó que sirve para cerrar un año Centenario como se merece Colo Colo. Dejando en claro que salvaron la celebración de los 100 años con este tetracampeonato en el fútbol femenino.

Aedo sumó un nuevo título en Colo Colo

“Soy hincha de toda la vida del club. Que lindo poder darle este título en los 100 años. Muy contenta que puedan celebrar con nosotras. Queríamos que el pueblo colocolino celebre los 100 años como se merece. Muy orgullosa por lo que conseguimos hoy”, sentenció la histórica jugadora de los albos.