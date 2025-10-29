La selección chilena empezó con el pie derecho en la Liga de Naciones Femenina, que entrega cupos para el Mundial de Brasil 2027.

El equipo que dirige técnicamente Luis Mena le empató a Venezuela como visita tras un 0-0 y este martes goleó por 5-0 a Bolivia en Rancagua, por lo que quedó en el segundo lugar de la tabla con cuatro puntos, tras Colombia que tiene seis unidades.

El certamen entrega dos cupos directos para la Copa del Mundo y dos para la repesca, en donde espera estar la Roja al final de las 9 fechas que tiene el torneo.

Yanara Aedo se ilusiona con volver a clasificar a Chile a un Mundial

Luego de la goleada ante Bolivia habló una de las jugadoras históricas de Chile, ya que Yanara Aedo analizó la victoria, que deja en buen pie al equipo nacional.

“Todos los puntos son importantes, queríamos cerrar la primera fecha eliminatoria con cuatro puntos. Sumamos los dos partidos y eso es lo importante, el trabajo grupal“, señaló la jugadora de Colo Colo.

Además, Aedo se refirió al próximo partido de Chile, que será ante Perú en la siempre complicada altitud de Cusco.

“Perú nos toca en el Cusco, altitud, creo que son 3.600 metros, pero nada, lo tenemos que ir a buscar, son rivales directos y siempre hay que ir por los tres puntos“, cerró Yanara Aedo.

La Roja visitará el 28 de noviembre a Perú, mientras que el 2 de diciembre será local ante Paraguay en estadio por definir.

