El volante Charles Aránguiz y el campeón Coquimbo Unido encabezaron la lista de ganadores a los mejores del fútbol chileno en la votación anual “América responde a El País”, que lleva a cabo el prestigioso diario uruguayo.

En una votación donde participaron 264 periodistas de 16 países del continente, la más en su historia según reporta el medio oriental, se condecoraron a los más destacados de 15 ligas tanto de Conmebol como de Concacaf.

Aránguiz y Coquimbo: Los “reyes” del fútbol chileno en 2025

En las cuatro categorías por país que se premiaban en la votación, el cuadro aurinegro conquistó dos premios, a raíz de la obtención del primer título de su historia: el mejor equipo de nuestro balompié y al mejor entrenador en Esteban González.

Además de Coquimbo, otra distinción que se escogió fue la de Mejor Jugadora del Año en el fútbol femenino, quien quedó en manos de la delantera Mary Valencia, gracias a su campaña en el tetracampeonato de Colo Colo y ser una de las goleadoras de Copa Libertadores.

Pero a la hora de elegir al Mejor del fútbol chileno en el 2025 no hubo dudas entre los votantes, el premio quedó en manos de Charles Aránguiz gracias a su destacada temporada con Universidad de Chile tanto a nivel local como internacional.

Los números de los ganadores en 2025

En su primera campaña completa tras volver a nuestro país, Charles Aránguiz disputó entre todas las competencias un total de 3.405 minutos en 42 cotejos, donde registró 11 goles y cinco asistencias, con ocho tarjetas amarillas y una expulsión.

Publicidad

Publicidad

Mientras que en Liga de Primera, el histórico Coquimbo de Esteban González alcanzó un 83.3 por ciento de rendimiento, en base a 23 victorias, seis empates y apenas una derrota, por 0-2 ante Colo Colo en la jornada 9.