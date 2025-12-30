Tras el masivo desmembramiento que sufrió Coquimbo Unido en su plantel tras conquistar el primer título nacional de su historia, comienzan a rearmar su equipo para 2026, donde una de sus necesidades era reemplazar al panameño Cecilio Waterman.

Al respecto, en las últimas horas surgió la posibilidad de que recalara en la escuadra albinegra el argentino Rodrigo Contreras, quien acaba de salir desde Universidad de Chile tras no renovar su contrato. Pero le ganaron la pulseada.

A través de sus canales oficiales, Coquimbo hizo oficial a su tercera incorporación, que se suma al uruguayo Matías Fracchiay el trasandino Guido Vadalá. Esta figura cuenta con experiencia en el medio local y llega desde Audax Italiano.

Coquimbo oficializa al reemplazante de Waterman

“¡Nuevo delantero llega al Puerto Campeón!“, fue el aviso que entregó el elenco coquimbano a sus seguidores para luego comunicar que “el nuevo tripulante aurinegro es Luis Riveros, delantero paraguayo que se suma a la travesía pirata 2026″.

Junto con mostrar un video de sus goles con Audax, Coquimbo agregó en su presentación que el atacante es “nacido en Isla Umbú, Paraguay, con 27 años y 1.78 m de estatura, el ‘Tigre’ cuenta con una amplia trayectoria en suelo nacional, además de pasos por Cerro Porteño y Tacuary en su país natal”.

“Delantero de empuje, movilidad y carácter competitivo, llega a tierra santa para marcar presencia ofensiva y experiencia en la búsqueda de nuevos desafíos con el campeón. ¡Bienvenido a bordo! ¡Siempre con fuerza y coraje!”, finalizó la institución.

Los números de Luis Riveros en 2025

En su último periplo por Audax Italiano, el delantero paraguayo disputó un total de 1.739 minutos en 29 encuentros tanto en Liga de Primera como Copa Chile, en los que registra cuatro goles, cinco asistencias y seis tarjetas amarillas. Con ese antecedente llega a Coquimbo.

