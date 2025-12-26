Es tendencia:
Coquimbo Unido: el tajante mensaje de Caputto a Colo Colo por Zavala y Bruno Cabrera

Caputto no tiene dudas: su deseo es que Zavala y Cabrera, con posibilidad de Colo Colo, no se muevan de Coquimbo Unido.

Por Diego Jeria

Caputto le avisa a Colo Colo: no quiere soltar a Zavala ni Cabrera.
© PEDRO TAPIA/PHOTOSPORTCaputto le avisa a Colo Colo: no quiere soltar a Zavala ni Cabrera.

El nuevo entrenador del Coquimbo Unido campeón del fútbol chileno, Hernán Caputto, dio noticias de lo que espera sobre dos jugadores que directa e indirectamente ocupan la agenda de Colo Colo.

Cristián Zavala terminó su préstamo en El Pirata, pero no está definido que vuelva a los albos. Por su parte, el defensa Bruno Cabrera es uno de los zagueros en la órbita del Cacique para reforzar el bloque posterior.

Zavala es un jugador que quiere estar acá, y nosotros lo queremos. El club lo quiere y él lo sabe“, dijo Caputto en Radio Futuro.

Caputto quiere que sigan Zavala y Cabrera

Agregó que “el club dueño de su pase es Colo Colo, entonces están negociando entre los clubes el tema de cómo él continúa acá. Los primeros días de enero ojalá esté resuelto y esté acá con nosotros”.

Caputto no quiere soltar a Cristián Zavala: lo necesita en Coquimbo.

Sobre Cabrera, Caputto sentenció que “va a estar pasado mañana acá y ya conversé con él. Como muchos futbolistas tiene cláusula de salida, pero lo cierto es que hoy tiene contrato vigente y le manifesté que lo quiero, que me gustaría seguir con él y a él le gusta estar acá“.

Cabe recordar que Coquimbo ya cuenta con los refuerzos de Matías Fracchia y Guido Vadalá, para una temporada en que El Pirata representará a Chile en Copa Libertadores como vigente campeón nacional. Partieron Matías Palavecino (a la Católica) y Cecilio Waterman (a Universidad de Concepción).

Por su parte, Colo Colo registra por ahora sólo el fichaje de Matías Fernández Corderon, con las bajas de Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Óscar Opazo, Mauricio Isla, Matías Moya, Javier Rojas y Manley Clerveaux.

