Hace solo unos días, Cecilio Waterman se despedía de Coquimbo Unido con un emotivo mensaje. “Ojalá en algún momento nuestros caminos se vuelvan a encontrar, Coquimbo querido”, relataba.
La noticia era una que lamentaban mucho los hinchas del Pirata, considerando los 11 goles que aportó el panameño en la campaña del campeón. También Hernán Caputto, el recién llegado DT, lo sufría.
Sin embargo, todo cambió. Ahora, existe la posibilidad real de que Cecilio Waterman siga en Coquimbo Unido para la temporada 2026 y compita en la Copa Libertadores junto a los aurinegros.
El DT contó todo en Cooperativa Deportes. “La mayoría está con posibilidades de seguir. El mismo Cecilio, ya hubo acercamientos, al igual que con otros, que probablemente estos días se oficialice”, señaló.
“Noté muchas ganas de Cecilio Waterman quedarse”
“A veces nos despedíamos, pero noté muchas ganas de quedarse en él, que también va a estar en el Mundial con Panamá. Noto mucha tranquilidad, se ha hecho el esfuerzo con los que quieren estar”, señaló Hernán Caputto.
En esta temporada, el panameño jugó 32 partidos con la camiseta de Coquimbo Unido. Anotó 13 goles (11 en la Liga de Primera y dos en Copa Chile) y otorgó una asistencia, siendo un nombre clave en el equipo aurinegro.