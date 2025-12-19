Movidas 2026: El millonario bonus que recibe la U de Conce por fichaje de Cecilio Waterman

Cecilio Waterman se transformó en pieza fundamental del título de Coquimbo Unido en la Liga de Primera. El panameño anotó 12 goles y se destacó en la conquista del aurinegro. Pero su ciclo terminó antes de lo imaginado y saltó de inmediato al mercado de fichajes.

“Hoy me despido de este hermoso club donde siempre me sentí en casa. Agradezco el cariño de todos los hinchas, de amigos que hice en el puerto y que durarán para toda la vida… Porque una vez PIRATA, siempre PIRATA”, recalcó el ariete al momento de dejar Coquimbo. Es que más allá de las negociaciones, finalmente el goleador cerró su estadía en el puerto pirata a finales del 2025.

El tema es que ahora con 36 años todo indica que su carrera dará un nuevo salto. Pero a un viejo conocido como Universidad de Concepción. El “Campanil” retorna a la Liga de Primera y quiere mantenerse en la primera categoría del fútbol chileno.

“Es un equipo que es todo para mí. Me cambió la vida. Hoy todo lo que tengo es gracias a la U de Conce. Espero volver algún día”, indicó el delantero en el pasado amistoso que se disputó en febrero entre Panamá y la Roja.

Universidad de Concepción además cerró a Jorge Espejo, Patricio Romero y estaría cerca Cristian Palacios. Además se suma el DT Juan Cruz Real en lugar de la “Nona” Muñoz que ya oficializado en Palestino.

El tema es que Cecilio Waterman además implica un importante bonus para el Campanil. Esto debido a que disputará el Mundial 2026 por Panamá. De concretarse su participación en el máximo torneo de selecciones, el cuadro penquista recibe un bono por el Programa de Ayudas a Clubes que tiene la FIFA. Dicho monto se calcula por cada día que se mantenga compitiendo el jugador citado.

Según los cálculos realizados por Radio Cooperativa, como mínimo serán 350 mil dólares para el elenco recién ascendido. Lo que será prácticamente un bono caído del cielo tras la disputa del torneo entre junio y julio.